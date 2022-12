Meteo Capodanno in Liguria: le previsioni per fine anno e inizio 2023

Si sta avvicinando il primo giorno del 2023, e molti genovesi si stanno chiedendo quali sono le previsioni meteo, per sapere in anticipo come organizzarsi per festeggiare, in casa con gli amici oppure in piazza, magari con gli eventi del Tri-Capodanno.

Secondo Lorenzo Badellino, esperto di 3bMeteo, il campo di alta pressione che detta legge alle basse latitudini europee verrà insidiato nei prossimi giorni dalle code delle perturbazioni atlantiche che cercheranno di guadagnare terreno verso il Mediterraneo, seppur con pochi risultati. Queste manterranno però attivo un flusso di correnti umide sudoccidentali sul Mar Ligure, responsabile di frequenti annuvolamenti soprattutto sulle aree centro-orientali della Liguria, almeno fino a Capodanno, con qualche pioggia.

Giovedì infatti alcune piogge bagneranno genovese e spezzino, lasciando invece all’asciutto il ponente ligure. Venerdì sono attese condizioni molto simili, anche con alcuni rovesci sullo spezzino, mentre sabato qualche debole pioggia potrà coinvolgere anche il savonese.

Per la notte di Capodanno il cielo si presenterà probabilmente nuvoloso su tutta la nostra regione, con deboli piogge sparse e intermittenti e temperature che sulla costa oscilleranno tra 12 e 14°C.