Asili nido comunali: 50 precari rischiano il posto, la manifestazione a Tursi

Grande partecipazione di maestre, genitori e bambini davanti a Tursi per chiedere il rinnovo del contratto di circa 50 precari degli asili nido e delle scuole dell'infanzia genovesi. La settimana scorsa, alle lavoratrici e ai lavoratori dei servizi educativi del comune di Genova, era stata data una proroga del contratto fino al 3 marzo e garantito la stabilizzazione dei contratti. Ad oggi, però, il nulla.

La manifestazione, che ha portato in piazza striscioni, fischietti e bandierine, è stata organizzata dai sindacati della funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil e dal coordinamento Rsu del Comune di Genova. Oltre alle sigle sindacali anche diversi esponenti politici comunali e regionali, dal Pd, a Linea Condivisa, dalla lista Rossoverde al M5s fino alla Lista Sansa: “Il problema potrebbe ripetersi se nei servizi educativi 0/6 non ci fossero tutti i lavoratori - commenta Ferruccio Sansa, capogruppo della Lista Sansa - Il Comune deve prendere atto dei problemi che ha portato a tante famiglie, ma non solo. Anche a chi ci lavora. E soprattutto, questa situazione insostenibile che va avanti da troppo tempo, deve essere chiarita e definita una volta per tutte”.

Dopo il presidio, l’assemblea dei lavoratori: “Dobbiamo difendere il servizio educativo e manifestare accanto a tutti i sindacati. Per altro, il Comune dice di sostenere ed aiutare le famiglie ma poi non si occupa di posti come questi, dove tutti siamo tirati in causa” dichiara la consigliera Selena Candia della Lista Sansa. “Auspichiamo che il Comune trovi una soluzione, per il bene dei lavoratori, delle famiglie e dei minori” commentano in conclusione i due consiglieri.