“Fuori la corruzione dalla politica”: Genova che Osa lancia petizione e presidio a De Ferrari

Onestà e trasparenza. Ai politici in gara per le prossime elezioni regionali, i giovani di Genova che Osa chiedono a gran voce un comportamento retto e privo di ombre, ancora più importante dopo la notizia dell’arresto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. E a questo scopo lanciano un presidio domani, giovedì 9 maggio alle 18, in piazza De Ferrari.

“Chiediamo di dichiarare da chi ricevono i fondi con cui pagano la loro campagna elettorale e di non accettare donazioni superiori a 200 euro da imprenditori e componenti di consigli di amministrazione” affermano i promotori del movimento.

“Fuori la corruzione dalla politica” è il titolo dato non soltanto al presidio in programma per domani davanti al palazzo della Regione - organizzato insieme ad Arci Liguria e Comunità San Benedetto al porto - ma anche della petizione pubblicata sul loro sito. Lanciata neanche 24 ore fa sulla piattaforma di Genova che Osa con l’obiettivo di 2 mila adesioni, ha già raccolto più di mille firme.

Ad accompagnare la raccolta firme è un testo scritto nell’aprile del 2022: “È ancora attuale e lo riproponiamo identico” sottolineano gli attivisti. “Quale che sia il tema che vuoi portare in politica, dalla lotta alle diseguaglianze ai cambiamenti climatici o a una diversa gestione degli spazi in città, c'è una ragione per cui Genova e il nostro Paese non riescono a fare progressi: la corruzione del denaro” si legge nella nota, dove si afferma che il denaro corrompe la democrazia e toglie potere alle persone.

Genova che Osa lamenta la mancanza di una legge sul lobbying, che permetta di conoscere chi siano gli investitori e quali siano le cifre spese per le campagne elettorali. “I candidati e gli eletti spesso passano ore e ore al giorno a fare telefonate con i grandi donatori invece di studiare e concentrarsi a capire cosa è utile davvero per i cittadini. Organizzano raccolte fondi a porte chiuse o cene di gala e passano il tempo ad ascoltare ricchi e amministratori di grandi aziende dimenticandosi di tutti gli altri”.

Nella nota si fa riferimento quindi a una dichiarazione dell’imprenditore Aldo Spinelli - protagonista, insieme a Toti e al presidente di Iren Paolo Emilio Signorini, dell’inchiesta che ha portato all’arresto dei tre ieri all’alba - che nel 2022, sul palco insieme al sindaco Bucci e al ministro Salvini, affermava: "Io do soldi a tutti i partiti che me lo chiedono, da sempre. Ma è normale, come si fanno a fare le campagne elettorali, oggi, senza i contributi degli imprenditori?".