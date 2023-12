Grave carenza di personale al Tribunale dei Minori: il presidio di protesta

Manca personale al Tribunale dei Minori di Genova, per questo la Funzione Pubblica Cgil di Genova ha organizzato un presidio davanti al Palazzo di Giustizia per venerdì 22 dicembre 2023 dalle 7,30 alle 9,30.

Le motivazioni della protesta riguardano la grave situazione in cui riversano gli uffici e le cancellerie del Tribunale dei Minori: la Cgil punta il dito su "la grave carenza di personale, l’avvio del processo civile telematico senza alcun adattamento alla materia legata all’ambito minorile e l’aumento del carico di lavoro in ambito penale e civile".

Il sindacato chiede alla presidente della Corte d’Appello di Genova di prendere in considerazione le richieste avanzate e l’immediata convocazione di un tavolo finalizzato a definire le misure necessarie per garantire la regolare prosecuzione del lavoro degli Uffici del Tribunale per i minori.

Per questi motivi, il presidio "al fine di scongiurare possibili ricadute sui destini e sul futuro di minori e famiglie".