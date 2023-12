I rifugi delle alture nel presepe realizzato con l'antica tecnica dei muretti a secco

Ci sono il rifugio Scarpegin, il riparo Beppillo, la Ca' da Gava, la Torre dei Saraceni, Ai Belli Venti, e tanti altri luoghi della memoria nel "presepe di pietra" di Arenzano, realizzato da un cittadino armato di pazienza, memoria e buona volontà.

L'entroterra della cittadina diventa così la location della nascita di Gesù, con terrazze, ripari e rifugi fedelmente riprodotti con la tecnica dei muretti a secco che ormai padroneggiano in pochi. Tutta opera di Benedetto Damonte, con l'aiuto di Ino Caviglia, Francesco Damonte e altri: il presepe, esposto per la prima volta nel 2016 nella vetrina di una gastronomia, ha avuto talmente tanto successo che negli anni si è ingrandito ed è diventato un vero e proprio patrimonio arenzanese, esposto nella sede dello Iat sul lungomare.

La passione di Benedetto per i muretti a secco arriva da lontano e si lega a quella per le escursioni e l'entroterra: "Mi ha insegnato mio padre - racconta lui mentre accoglie i visitatori, sorride e non si stanca di spiegare - e per questo presepe ho provato a realizzarli in miniatura, con pinzette, piccoli sassi, muschio e calcolando le proporzioni".

Un lavoro che richiede attenzione e concentrazione (anche e soprattutto durante le fasi di montaggio e smontaggio) ma che ha restituito copie fedeli - seppur in miniatura - dei ripari delle montagne del ponente: "Quelle originali sono strutture in pietra costruite dai nostri anziani - spiegano ancora Benedetto e coloro che lo hanno aiutato -. Erano tutti contadini che avevano mucche e, per mantenerle, avevano bisogno di fieno. Alcune famiglie erano proprietarie di terreni da falciare sui monti, da qui nasceva il bisogno di costruire un riparo perché, durante il periodo della fienagione, stavano anche una settimana senza andare a casa". La tecnica era quella del muro a secco e, al posto del cemento, veniva utilizzata la terra.

"Falciavano tutto il giorno - ricordano i testimoni - poi i parenti andavano a portare loro il cibo. Al ritorno, si caricavano sulla schiena un fascio di fieno. Adesso questi rifugi sono utilizzati dagli escursionisti, ma rimangono un patrimonio rurale dei nostri monti".

Con entusiasmo, Benedetto quest'anno si è prestato a una nuova sfida: costruire un presepe anche nella parrocchia dei Santi Nazario e Celso di Arenzano. Insieme a lui hanno lavorato altri parrocchiani come Luigi, Andrea e Bernardo Damonte. Il progetto è partito a metà ottobre per essere inaugurato poco prima di Natale, e hanno contribuito anche altri volontari che si sono aggiunti strada facendo per cucire i vestiti alle statuine e allestire lo scenario al meglio.