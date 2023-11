Il presepe di Crevari "trasloca" in parte a palazzo Tursi

È arrivato il presepe meccanico di Crevari, ma in centro città, per l'esattezza a palazzo Tursi sede del Comune. Come già spiegato, vista l'impossibilità di allestire il classico scenario a ponente, dove è stato organizzato per 50 anni, si è pensato ad altre forme per non rinunciare alla magia della Natività.

"Con dedizione stiamo allestendo il presepe - ha spiegato oggi, lunedì 27 novembre, l'assessora alle Tradizioni cittadine Paola Bordilli - per provvedere poi rendere possibili gli allestimenti futuri nuovamente nella delegazione ponentina".

L'allarme per il futuro del presepe di Crevari era partito a inizio mese con il parroco, don Emanuele Zanardi, che aveva parlato di mancanza di norme di sicurezza dei locali per poter aprire quest'anno. I problemi sono due: da una parte la sicurezza dei locali, dall'altro quella legata alla parte meccanica del presepe, articolata ma vetusta.

Oltre a ospitare alcuni blocchi del presepe (altri dovrebbero trovare spazio nella sede della Regione Liguria), a Tursi verrà allestita anche una mostra fotografica: così era stato annunciato dall'assessora in uno degli ultimi consigli comunali.