Problemi di sicurezza per il Presepe di Crevari: quest'anno cambia tutto, ecco come sarà

Il presepe artistico meccanico di Crevari quest'anno non sarà allestito come in passato, o meglio, verrà preparato in una forma totalmente diversa da quella a cui i genovesi erano abituati: al posto del tradizionale scenario, ci sarà una mostra fotografica mentre alcune porzioni troveranno spazio a palazzo Tursi e nella sede della Regione Liguria.

È emerso nella giornata di martedì 14 novembre, in consiglio comunale: come già scritto, l'allarme era partito a inizio mese, con il parroco, don Emanuele Zanardi, che aveva parlato di mancanza di norme di sicurezza dei locali per poter aprire quest'anno, interrompendo di fatto una tradizione cinquantennale. In Aula Rossa, il tema è stato affrontato con un'interrogazione di Valeriano Vacalebre (FdI). Al fatto si sono dimostrati interessati anche Rita Bruzzone (Pd) e Alessio Bevilacqua (Lega) che nei giorni scorsi si erano confrontati con l'assessora alle Tradizioni Paola Bordilli.

"Diversi cittadini si sono rivolti a me con preoccupazione - ha detto Vacalebre - per l'interruzione di questa tradizione cinquantennale. Sappiamo che il presepe non può essere installato per problematiche di sicurezza locali, per cui chiedo quali sono le intenzioni dell'amministrazione per salvare questo evento natalizio che ogni anno richiama tanti visitatori da Genova e fuori".

Il dado però è tratto, e Crevari quest'anno, a meno che non arrivino nuovi sviluppi, dovrà rinunciare alla sua tradizione: "Ne abbiamo parlato sia con il parroco sia con la curia - ha risposto Bordilli -. Il punto è che ci sono problemi di sicurezza sia per i locali sia sulla parte meccanica del presepe, molto bella e articolata ma vetusta. Abbiamo fatto un sopralluogo anche con la Regione e stiamo lavorando per capire come fare in breve periodo perché manca solo un mese e mezzo a Natale. Sicuramente faremo una mostra fotografica sia a Tursi sia a Crevari. Contemporaneamente stiamo lavorando perché abbiamo visionato i blocchi del presepe e stiamo studiando soluzioni per poter metterne alcuni in sicurezza anche a Tursi e nella sede della Regione".