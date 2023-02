Prenoto Salute, la piattaforma apre anche alle farmacie e ai medici di famiglia

Prenoto Salute si potenzia aprendo alle farmacie e ai medici di medicina generale dal primo marzo. Alla piattaforma, nata per prenotare online le prestazioni mediche, aderiscono ora anche 610 farmacie e 1.220 medici di medicina generale in Liguria.

Dall'avvio del servizio, che arriva al suo quarto aggiornamento, sono state oltre 145mila le visite richieste di cui 15mila nel weekend quando non sono attive altre modalità per prenotare gli appuntamenti desiderati e basta, dunque, uno smartphone per riuscirci.

"Ulteriore step di quel processo iniziato tempo fa di digitalizzazione delle problematiche relative alla prenotazione degli esami e oggi si completa arruolando le farmacie, i medici e poi via via ci saranno anche cup e call center fino ad arrivare a una piattaforma unica", ha commentato Angelo Gratarola assessore regionale alla Sanità.

"Prenoto Salute è uno dei tre pilastri per gestire le liste d'attesa - ha aggiunto - da un lato c'è la necessità di aumentare l'offerta, ed è chiaramente difficile in virtù della mancanza di medici specialisti, dall'altra parte c'è bisogno di razionalizzare la domanda la più appropriata possibile naturalmente in mezzo c'è lo strumento informatico che permette di non lasciare da solo il cittadino o gli enti e i professionisti che hanno bisogno di prenotare la prestazione".

La prima fase di Prenoto Salute è partita il 29 luglio 2022 e ha portato a 33.727 prenotazioni per esami radiologici, poi dal 10 ottobre la possibilità di prenotare le visite mediche che sono state 16.935 e infine gli esami di laboratorio, oltre 94mila dal 30 novembre.

“In questi sette mesi di operatività di Prenoto Salute – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – la risposta della cittadinanza è stata chiara e ha confermato la bontà della scelta di puntare su un servizio agile e flessibile come Prenoto Salute, che permette di prenotare in pochi clic, in ogni momento e da ogni luogo. Un passaggio decisivo che conferma e rinforza la volontà di Regione Liguria di rendere la sanità sempre più a misura di cittadino e sempre più vicina alle sue esigenze”.

Prenoto Salute sarà utilizzato in affiancamento al sistema Ises Web, che quindi resterà operativo: “Allargare l’utilizzo di Prenoto Salute a tutti gli attori del sistema di prenotazione - dice l’amministratore unico di Liguria Digitale Enrico Castanini - permetterà di estendere a tutti gli utenti i valori aggiunti portati dalla piattaforma in questi mesi. Prenoto Salute, infatti, sfrutta un motore di ricerca e degli algoritmi più moderni e sofisticati rispetto agli ormai datati strumenti finora utilizzati e questo lo rende capace di trovare la miglior data possibile per la prestazione richiesta, mostrando all’utente anche slot che il sistema in uso finora non sempre riusciva a trovare. In più, la comodità e la flessibilità d’utilizzo garantita da Prenoto Salute rende più semplice anche la disdetta degli appuntamenti: non è un caso se in questi primi 7 mesi sono state più di 38mila le prestazioni recuperate e rimesse in agenda in tempo reale solo attraverso la piattaforma”.