Sanità, arriva "Prenoto Prevengo" per semplificare la prevenzione con app e kit a casa

Aumentare la partecipazione dei cittadini alle campagne di screening, rendendole sempre più semplici e veloci. È questo l’obiettivo di “Prenoto Prevengo”, il nuovo sistema sviluppato da Liguria Digitale insieme ad Asl 3 Genovese che permetterà, in pochi passi, di ridurre al minimo i tempi e gli spostamenti per il ritiro dei kit e per la consegna dei campioni per partecipare ai programmi di prevenzione. Il sistema sarà operativo a partire dalle ore 8 di martedì 19 dicembre, in forma sperimentale in questa prima fase sul territorio della Asl 3 Genovese e si applicherà allo screening dedicato alla prevenzione del tumore del colon retto, una malattia che genera quasi 50mila nuovi casi ogni anno.

Come già avviene oggi, ogni cittadino o cittadina nella fascia d’età compresa fra i 50 e i 69 anni riceverà dalla propria Asl una lettera d’invito a prendere parte allo screening. Anche chi non avesse ricevuto la lettera di convocazione, attraverso il sistema "Prenoto Prevengo" potrà chiedere di essere inserito, purché si trovi tra gli aventi diritto: abbia cioè un’età compresa fra i 50 e i 69 anni e non abbia preso parte allo stesso screening negli ultimi due anni. A partire dal 2024, poi, lo screening verrà esteso alle persone fino a 74 anni. In tutti i casi, la partecipazione alla campagna di screening è completamente gratuita.

A questo punto, l’utente avrà tre alternative per ritirare il kit di raccolta dei campioni:

potrà recarsi agli sportelli di Asl 3 Genovese dedicati (opzione questa che quindi resterà attiva. I nuovi servizi di Prenoto Prevengo, infatti, si affiancheranno al canale di ritiro già presente, senza sostituirlo)

potrà scaricare la app o collegarsi al sito Prenoto Prevengo e scegliere di farsi recapitare per posta il kit direttamente a casa

potrà recarsi in una delle 159 farmacie aderenti al progetto e dislocate su tutto il territorio di Asl 3 Genovese, individuabili sulla mappa e nell’elenco presenti sia sulla app che sul sito Prenoto Prevengo

Indipendentemente dalla modalità scelta per il ritiro del kit, dopo aver raccolto il campione per l’esame, l’utente potrà scegliere se:

consegnarlo presso uno degli sportelli dedicati della Asl 3 Genovese

consegnarlo in una delle farmacie aderenti, che potrà anche essere diversa da quella presso la quale ha ritirato il kit

In caso di esito positivo dell’esame, la procedura resta quella attuale e si verrà contattati direttamente da un operatore dell’Asl 3 Genovese per fissare ulteriori approfondimenti. In caso invece di esito negativo, l’utente riceverà il referto via posta. Chi avrà scaricato la app o si sarà registrato sul sito, riceverà l’esito in tempo reale e quindi molto più rapidamente rispetto alla trasmissione postale.

Ulteriori funzionalità disponibili per chi avrà scaricato la app sono la possibilità di consultare l’elenco di tutte le campagne di prevenzione attive in quel momento, verificando i criteri di partecipazione, consultare la lista delle faq presenti e delle news diffuse dalle Asl e da Regione Liguria. L’innovazione più importante è però il cambio di paradigma che si realizza con il nuovo sistema Prenoto Prevengo: grazie al digitale, non è più l’utente a doversi avvicinare alla prevenzione, ma è la prevenzione che arriva al cittadino, negli orari e nelle modalità che preferisce.

“Con il nuovo sistema Prenoto Prevengo – afferma il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – proseguiamo con decisione sulla strada della digitalizzazione utile ai cittadini. L’obiettivo resta quello di semplificare le procedure, rendendo sempre più accessibile e capillare ogni servizio offerto dalla sanità regionale. In questo caso, poi, è ancora più importante visto che si parla di prevenzione. Questa sperimentazione sarà infatti estesa alle altre Asl e agli altri tipi di screening, arrivando a coprire tutte le attività di prevenzione, sfruttando le potenzialità del digitale”.

“Sappiamo bene quanto sia importante una diagnosi precoce – dichiara l’assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola – in special modo nel caso di malattie oncologiche, come il tumore del colon retto. Con Prenoto Prevengo vogliamo proprio innalzare i numeri dell’adesione dei cittadini alle campagne di screening”.

“Si tratta - spiega il direttore generale di Asl 3 Luigi Carlo Bottaro - di un’importante rivoluzione a favore del cittadino che consentirà di aderire in maniera facilitata allo screening per la prevenzione del tumore al colon retto. Passiamo con oggi da un sistema che richiedeva all’utente uno specifico impegno di tempo, oltre alla volontà di aderire, a una formula che mira a semplificare tutti i passaggi”.

“Con il lancio di Prenoto Prevengo e il progetto sullo screening per la prevenzione del tumore al colon retto - spiega il direttore della S.C. politiche del farmaco, dispositivi medici, protesica e integrativa di Alisa Barbara Rebesco - si dà ulteriore impulso alla farmacia dei servizi e si conferma l'importanza centrale di tutti gli attori coinvolti, con Alisa che nel suo ruolo di governance ha definito diverse attività e declinato il protocollo operativo per l’attivazione del servizio di screening attraverso le farmacie”.