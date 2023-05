Ristoranti, boom di prenotazioni a Pasqua e ponti di primavera: Genova e Savona nella top 10 in Italia

Un vero e proprio boom di prenotazioni, quello registrato a Pasqua e in occasione dei ponti tra il 25 aprile e il primo maggio nei ristoranti di Genova. Questa la fotografia dell'analisi svolta dalla nota piattaforma TheFork, secondo cui nei locali del capoluogo ligure, ad aprile, si è registrato un incremento del 24% rispetto al mese precedente. Un dato che pone Genova nella top 10 di questa speciale classifica, guidata da Messina (+93,7%), Siena (+50,8%) e Salerno (+48,4%).

Nella top ten anche Savona (+38,8%), Lecce (+36,3%), Venezia (+31,4%), Lucca (+30,3%), Como (+29,5%) e Livorno (+27%).

L'incremento a livello nazionale, secondo quanto evidenziato dagli analisti di TheFork, riguarda tutto il settore, dalle osterie di cucina regionale alle pizzerie, fino agli agriturismi e alle cucine più ricercate. Rispetto allo scorso anno, inoltre, la piattaforma ha registrato un incremento generale delle prenotazioni online del 14,4% e del 57,1% se si rapportano i dati attuali a quelli di aprile 2019, precedenti alla pandemia. Positivi, infine, anche i dati sul turismo estero: per il periodo considerato il 15% delle prenotazioni totali effettuate in ristoranti italiani tramite TheFork è ricollegabile al turismo internazionale, in particolare a francesi (17%) e inglesi (15%), a cui si accodano a pari merito svizzeri, spagnoli e tedeschi (tutti al 10%).