La nuova app per prenotare e pagare il taxi in città, come funziona

Come anticipato la Cooperativa Radio Taxi Genova 5966 ha lanciato la nuova app Your Taxi: un nuovo modo, semplice e immediato, per chiamare, prenotare e personalizzare il servizio taxi a Genova attraverso il proprio smartphone.

Attraverso la app Your Taxi, sviluppata dalla Cooperativa Radio Taxi Genova insieme a Microtek e disponibile per iPhone e Android, è infatti possibile avviare una chiamata immediata e monitorare in tempo reale i tempi di attesa e l’arrivo del proprio taxi. Attraverso la geolocalizzazione e la verifica manuale dell’indirizzo di chiamata, il servizio è inoltre sempre più preciso. In fase di chiamata o di prenotazione anticipata, è anche possibile personalizzare il servizio, ad esempio specificando il numero di passeggeri, la preferenza sul tipo di veicolo, l’eventuale presenza di animali e il metodo di pagamento. Si possono infine memorizzare gli indirizzi preferiti e gli itinerari abituali e associare il metodo di pagamento più usato tra le maggiori piattaforme di pagamento digitale fornite dalla app.

La app Your Taxi si aggiunge alle diverse modalità di chiamata del taxi: attraverso la centrale operativa al numero telefonico 010.5966 o i servizi di messaggistica (inserendo tra i contatti del proprio smartphone il numero 392-5966-123), oltre che per strada, alzando la mano e fermando il taxi al volo o recandosi ai posteggi più vicini, molti dei quali sono dotati di telefono e possono essere chiamati direttamente. Attraverso il portale www.5966.it è inoltre possibile prenotare il taxi e calcolare un preventivo della corsa.

"Con la app Your Taxi, che continuerà a evolversi in base all’esperienza e ai feedback che riceveremo, abbiamo voluto creare uno strumento tecnologico realmente tagliato su misura delle esigenze degli utenti sul territorio genovese, con le sue peculiarità che lo rendono unico nel panorama nazionale - spiega Valter Centanaro, presidente della Cooperativa Radio Taxi Genova -. Attraverso questa nuova applicazione, rinnoviamo l’impegno per offrire un servizio sempre più preciso e affidabile, con tempi di risposta più veloci, per cercare di soddisfare le richieste dei nostri clienti, in un’ottica di miglioramento continuo".

Alla Cooperativa Radio Taxi Genova fanno capo oggi 734 vetture - su un totale di 869 presenti nel Comune di Genova e 1300 su tutto il territorio regionale, per garantire un servizio attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.