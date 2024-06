L'azienda genovese del pesto take away si aggiudica le tre stelle del "Superior Taste Award"

Tra i prodotti premiati a Bruxelles dall'International Taste Institute, nell'ambito del "Superior Taste Award", spunta anche il pesto alla genovese fresco di un'azienda del capoluogo ligure che si aggiudica tre stelle, il massimo riconoscimento.

Si tratta del pesto di Pexto, azienda di Paolo Silvestri che in città ha aperto anche i punti vendita e degustazione "Pesto per Amore" in piazza Campetto, via di Ravecca e - con una roulotte verde - al Porto Antico. Tra i suoi prodotti, trofie e gnocchi al pesto, pansoti al sugo di noci, fritti genovesi e ravioli al "tocco" anche in versione street food da asporto.

Il genovese Silvestri ha iniziato a produrre alimentari della tradizione ligure nel 2006, dopo aver lavorato in una società che si occupava di aziende da risanare prevalentemente in provincia di Brescia e, successivamente, la decisione di mettersi in proprio buttandosi nella produzione di pesto, salsa di noci e focaccia secca.

"Ho deciso di fare qualcosa che mi ricordasse la mia città - dice - sono nato a Sturla, ho vissuto per oltre 10 anni a Boccadasse e ora vivo a Camogli. Certo, all'inizio è stato faticoso, ho imparato sbagliando ma d'altronde non vengo da una tradizione di produzione del pesto familiare, ho fatto il liceo scientifico e poi ho studiato giurisprudenza all'università, dunque mi sono messo in gioco partendo da zero".

Oggi Pexto ha un laboratorio in centro a Genova che produce a ciclo continuo e serve anche diverse aziende di tutta Italia. "Ora mi sto dedicando a studiare un format di negozi che vendono con il nostro marchio e somministrano trofie al pesto take away - dice Silvestri - a oggi ne abbiamo 5 più un bar ristorante, ho un socio bresciano e una squadra che lavora con passione".

E proprio grazie al pesto prodotto dall'azienda qualche giorno fa è arrivato il riconoscimento internazionale "Superior Taste Award": "Per noi una grande soddisfazione, due anni fa eravamo già riusciti a ricevere questo riconoscimento ma con una sola stella. Siamo migliorati crescendo". E tra gli obiettivi futuri, espandersi con altri negozi sul lago di Garda e nel Triveneto.