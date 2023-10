Premio Paganini 2023: annunciati i nomi dei sei finalisti, chi sono

Nella serata di sabato 21 ottobre 2023 si sono concluse al teatro Carlo Felice di Genova le semifinali del 57° Concorso internazionale di violino 'Premio Paganini'. Sei i concorrenti ammessi alla finale che si svolgerà in due fasi, la prima, mercoledì 25 ottobre alle 15, con la concertazione e l’esecuzione di uno dei concerti di Mozart e la seconda, venerdì 27 ottobre, a cui accederanno solo tre i finalisti, con un concerto di Paganini e un altro concerto di grande autore. L’orchestra del Carlo Felice sarà diretta da Michele Gamba.

I sei finalisti che si sono imposti su un totale di 30 candidati ammessi sono: Hawijch Elders, Haram Kim, Koshiro Takeuchi, Qingzhu Weng, Jingzhi Zhang e Simon Zhu. "La qualità di quest’anno è davvero straordinaria e di primissimo ordine- dichiara il presidente della giuria Salvatore Accardo- A mia memoria non ricordo un concorso così importante con una qualità così alta".

"Sono estremamente felice di essere a Genova per la giuria del Premio Paganini- dichiara il celeberrimo violinista Maxim Vengerov membro della giuria- Il livello dei concorrenti è straordinariamente alto, il numero di concerti del vincitore è quasi incredibile, il presidente della giuria è la leggenda mondiale del violino Salvatore Accardo. E tutte queste opportunità sono dovute alla personalità carismatica del suo direttore artistico Nazzareno Carusi, che ammiro grandemente".

I biglietti d’ingresso per la finale 'A' del 25 ottobre sono disponibili on line sul sito del Teatro www.operacarlofelicegenova.it o presso la biglietteria in via Cardinale Siri, 6. Per la finale 'B' del 27 ottobre, invece, il Teatro Carlo Felice va già verso il tutto esaurito. Tutte le informazioni al sito www.premiopaganini.it