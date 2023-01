Alberto di Monaco torna a Genova: è il nuovo ambasciatore del Premio Paganini

Il principe Alberto di Monaco è un nuovo ambasciatore nel mondo del Premio Paganini. La prestigiosa figura riceverà l’attestazione onorifica nel corso di una cerimonia prevista a Genova nel prossimo mese di giugno.

"Il principe Alberto di Monaco tornerà nella nostra città nel nome di Niccolò Paganini. Lo accoglieremo con l’entusiasmo e il calore, già dimostrati lo scorso aprile quando gli ho conferito la cittadinanza onoraria di Genova - afferma il sindaco Marco Bucci -. L’autorevole adesione del principe conferma ancora una volta il ì tenore e la qualità del progetto di rilancio del Premio Paganini, che abbiamo messo in campo appena un anno fa. Il premio è oggi non solo un concorso musicale di assoluta eccellenza, come è sempre stato, ma ha assunto le caratteristiche di vero e proprio asset strategico per proiettare in Italia e nel mondo l’immagine di Genova e del suo straordinario patrimonio culturale. Ringrazio il presidente Panebianco per il grande lavoro che sta portando avanti con risultati evidenti e di indiscutibile rilievo".

"Siamo lieti e onorati che il principe Alberto di Monaco abbia accolto il mio invito di aderire al Premio Paganini in qualità di ambassador. La sua partecipazione è motivo di grande orgoglio e certamente assicurerà al Premio ancor maggior prestigio e visibilità internazionale" ha commentato il presidente del Premio Paganini Giovanni Panebianco.