Letteratura, il Premio Firenze a un 16enne genovese: "Ho scritto dell'importanza di lottare per gli altri"

Prima di tutto c'è il silenzio, un silenzio quasi assordante volendo usare un ossimoro. Qui, in una stanza vuota e luminosa, compare una donna che cerca di ricordarsi chi è e da dove viene, e soprattutto di trovare un senso per andare avanti. Inizia così "Cronache dal vuoto", il racconto inedito che è valso al 16enne Lorenzo Karol Juras il Premio Firenze di Letteratura e Arti Visive nella sezione dedicata ai giovani.

Lorenzo, che abita a Carasco con i suoi genitori, frequenta il terzo anno dell'istituto alberghiero Marsano a Calvari e ha sempre coltivato la passione per la scrittura. Lettore onnivoro, divora i libri di Banana Yoshimoto e Felicia Kingsley, e sul suo comodino ci sono attualmente l'autobiografia di Matthew Perry, il Chandler di "Friends" morto lo scorso ottobre e "Orgoglio e Pregiudizio" di Jane Austen.

"Era da tempo che mi guardavo intorno alla ricerca di un concorso - spiega - fino a quando ho trovato il Premio Firenze arrivato alla quarantesima edizione, mi ispirava e ho deciso di partecipare nella sezione per giovani fino a 25 anni. L'idea mi è venuta una sera, nella mia camera: un racconto psicologico, con la tecnica del flusso di pensiero. La protagonista è una donna in coma: durante il ricovero in ospedale sogna di trovarsi in una stanza bianca e illuminata, e dovrà ricostruire la sua vita con l'aiuto di vari indizi. Ma non solo: dovrà anche scegliere se rimanere lì, in quella 'comfort zone' in cui tutto sembra tranquillo, o rituffarsi nella sua quotidianità, che riscoprirà pian piano, tornando a casa dove l'aspetta la sua bambina".

Un racconto che vuole parlare dell'importanza di andare avanti e lottare non solo per se stessi ma anche per gli altri. O per la loro memoria: "Un esempio? Il padre di Giulia Cecchettin che continua a impegnarsi per far sì che nessuna donna debba più morire come sua figlia".

È ancora presto per pensare al futuro, ma Lorenzo - che ha anche un profilo Instagram dedicato ai libri - sa che vuole continuare a scrivere, magari ripartendo proprio dal racconto che gli ha fatto vincere i cinquecento euro del Premio Firenze Giovani Fiorino d'Oro, lo scorso dicembre, con la consegna della pergamena nella prestigiosa cornice di Palazzo Vecchio: "Il racconto - si legge nelle motivazioni - trasporta il lettore nel viaggio catartico della protagonista, dalla metaforica prigionia forzata per arrivare all'agognata liberazione finale".

"Ero molto emozionato, non me l'aspettavo - conclude Lorenzo -. Vedremo ora da dove ripartire, ma una cosa è certa: vorrei continuare a scrivere, magari pubblicando il racconto, vedremo in che forma". E il futuro per questo giovane autore è, davvero, tutto da scrivere.