Perse la vita in monopattino, in sua memoria il premio Federica Picasso

Un concorso per ricordare una vittima genovese della violenza stradale e sollecitare giovani e giovanissimi a riflettere in modo creativo sui temi della mobilità sostenibile. È la doppia finalità della prima edizione del 'Premio Federica Picasso', promosso dallo studio legale associato degli avvocati Sguerso, insieme al Comune di Genova, in memoria di Federica Picasso, la ragazza genovese di 35 anni, impiegata amministrativa presso lo stesso studio Sguerso, morta in un incidente stradale l’8 febbraio 2021 mentre era alla guida del suo monopattino, all’incrocio tra corso De Stefanis e corso Sardegna.

Il concorso

Il comitato promotore del premio ha pubblicato un bando di concorso che ha per tema 'bimbincittà: mi muovo sicuro nel mio quartiere!', riservato alle classi quinte delle scuole primarie genovesi. Gli studenti, coordinati dagli insegnanti nell’ambito dell’attività didattica, potranno partecipare con lavori di classe. Gli elaborati potranno essere alternativamente: disegni o elaborati grafici; elaborati scritti; produzioni audio/video. Per la partecipazione al concorso è necessario inviare una mail di richiesta di partecipazione, entro mercoledì 22 dicembre 2021, all’indirizzo smartmobility@comune.genova.it con oggetto: 'Richiesta partecipazione Premio Federica Picasso 2021-2022, 1ª edizione'. A seguito della richiesta di partecipazione saranno inviate le modalità operative per la successiva consegna degli elaborati, che nella seconda ed ultima fase del concorso dovranno essere inviati inderogabilmente entro le ore 24 del 30 gennaio 2022. Saranno assegnati 5 premi ai migliori 5 elaborati indipendentemente dalla categoria a cui l'elaborato appartiene, e le scuole a cui appartengono i vincitori riceveranno un buono acquisto per materiale didattico del valore di 200 euro. L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito del Comune di Genova e sul sito www.studiosguerso.it entro il 5 febbraio 2022.

Genesi e finalità del Premio

Il 'Premio Federica Picasso', che parte oggi con la sua prima edizione, nasce allo scopo di stimolare l’interesse dei bambini verso le più attuali tematiche sociali, al fine di sollecitare i giovanissimi, le loro famiglie e le scuole alla partecipazione attiva in un processo creativo di riflessione sui temi della mobilità sostenibile. L’obiettivo è far acquisire ai partecipanti una consapevolezza diretta del percorso che Genova sta compiendo verso una città più rispettosa dell’ambiente, dove la mobilità sostenibile deve avere pieno e sicuro sviluppo.

"Questo Premio nasce da un grande lavoro di squadra - commenta l’ideatore e organizzatore del Premio Filippo Sguerso insieme a tutti gli ex colleghi di Federica - che ha visto collaborare gli amici e i familiari di Federica, insieme alle istituzioni, per un obiettivo: quello di insegnare e trasmettere ai più piccoli l’educazione e la sensibilità rispetto ai temi della mobilità sostenibile. Il 'Premio Federica Picasso' sarà ciclico e quest’anno, nella sua prima edizione, svolgendosi nel periodo delle feste e del Natale, vuole che i bimbi parlino di mobilità sostenibile tra di loro e soprattutto con le loro famiglie, nell’ottica che sia tutta la Città, nei prossimi anni, a beneficiare di questo nostro progetto. Un Premio che abbiamo creato, e ci teniamo molto a sottolinearlo, pensando alla figlia di Federica, Matilde, che frequenta la scuola primaria come i bimbi a cui il Premio si rivolge".

"Concedere, come Comune di Genova, il patrocinio a questo Premio - dichiara l’assessore alla mobilità integrata e ai trasporti Matteo Campora – è per noi un gesto molto importante che vuole onorare la memoria di Federica Picasso. Fin dal principio abbiamo appoggiato e sostenuto lo studio legale Sguerso, dove Federica lavorava, in questa iniziativa che vuole partire dal sorriso e dalle abitudini virtuose di mobilità di questa sfortunata ragazza, per educare i più piccoli e le loro famiglie a comportamenti più sostenibili per quanto concerne gli spostamenti urbani. Una piccola-grande operazione di sensibilizzazione, nel ricordo di una persona coraggiosa, pioniera della mobilità sostenibile, fondamentale per realizzare una Città con strade più sicure per tutti".

"Onorare la memoria di Federica Picasso partendo dalle scuole primarie - spiega l’assessore alle politiche dell’istruzione Barbara Grosso - è un progetto straordinario che merita il supporto e l’adesione del maggior numero possibile di scuole genovesi. L’educazione e la formazione dei più piccoli gioca sempre un ruolo chiave nella costruzione di una società migliore, più sicura e inclusiva, a partire dalle nostre strade".