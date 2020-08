Camogli: il cane più fedele d'Italia è Luigi, postino durante il lockdown

È un pinscher di 10 anni il cane più fedele del 2020: Luigi arriva da Feltre, in provincia di Belluno, ed è stato premiato durante la 59esima edizione del Premio Fedeltà del Cane di San Rocco di Camogli.

Luigi è stato premiato per essere diventato un aiuto insostituibile e fondamentale per la sua giovane padrona e le madre ultrasessantenne durante il lockdown da coronavirus: il piccolo pinscher si è trasformato in un “rider a quattro zampe”, pronto a fare la spola tra la casa della padrona, Maria, e quella della mamma, a 300 metri di distanza, per portare generi di prima necessità e piccoli oggetti nello zainetto assicurato come una pettorina in tutta sicurezza.

Ogni giorno un viaggio, ogni giorno una consegna: un aiutante così straordinario che persino il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, lo ha celebrato, definendolo su Facebook “un fenomeno”.