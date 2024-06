Si apre il tavolo tecnico sulla vulnerabilità, l'incontro in prefettura

"Convocata stamattina in Prefettura una riunione propedeutica alla costituzione del tavolo tecnico sulle vulnerabilità, che avrà il compito di potenziare i percorsi di tutela e presa in carico delle persone vulnerabili in arrivo sul territorio provinciale e inserite nel sistema di accoglienza, tra cui donne vittime di violenza, disabili, soggetti con particolari patologie, anche di natura psichica, minori stranieri non accompagnati". Lo rende noto la Prefettura di Genova.

"Nel corso dell’incontro - si legge nella nota - è stata messa in risalto la necessità di garantire, tra tutti gli enti coinvolti nel sistema dell’accoglienza, un efficace sistema di rilevazione e trasmissione delle informazioni riguardanti le vulnerabilità dei migranti, a partire dal loro arrivo sul territorio provinciale e durante le fasi successive dell’accoglienza.

I partecipanti hanno a tal fine condiviso l’obiettivo di elaborare Linee guida operative locali, conformi ai contenuti del Vademecum per la rilevazione, il referral e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità elaborato in seno ad un Gruppo di Lavoro avviato dal Ministero dell’Interno.

Presenti all’incontro rappresentanti di Regione Liguria, dei Comuni di Genova e Chiavari, delle Forze dell’ordine, di Alisa, del 118 e di ASL3 e ASL4".