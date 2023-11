La nuova prefetta di Genova si presenta: "Al primo posto la lotta contro la criminalità organizzata"

Al primo posto, nella sua agenda, c'è la lotta alla criminalità organizzata: la nuova prefetta di Genova Cinzia Teresa Torraco, che ieri si è presentata alla stampa, aveva già affrontato la questione in maniera decisa all'Aquila, dove si trovava prima di essere inviata nel capoluogo ligure, vista la presenza di tanti cantieri per la ricostruzione post sisma. Ma, tra i temi di attualità affrontati ancora prima, anche l'accoglienza dei richiedenti asilo a Grosseto.

"Un'esperienza, quella abruzzese - ha detto Torraco - che mi servirà in previsione degli importanti lavori infrastrutturali che coinvolgeranno Genova. Quindi, prevenzione di possibili tentativi di infiltrazione, ma anche sicurezza sui luoghi di lavoro".

Sono i primi giorni della prefetta in città: "Nei primi incontri ho potuto constatare un ottimo livello di collaborazione. Genova sarà per me una scoperta: lo scorso fine settimana ho iniziato a girarla e sono rimasta affascinata".

Torraco ha detto di volersi ispirare al dialogo con tutti i livelli territoriali e all'ascolto delle istanze del territorio e della società civile, mediando per garantire la coesione sociale sul territorio: "Mi piacerebbe anche sviluppare un raccordo interprovinciale con gli altri prefetti della Liguria, per un supporto su tutte le tematiche di interesse comune". Nel corso dell'incontro, infine, ha ripercorso le sue esperienze lavorative precedenti, partendo dalla nomina a prefetto nel dicembre 2013, "quando mi fu assegnato l'incarico di direttore centrale dei servizi demografici: mi sono occupata di anagrafe digitali e carta d'identità elettronica, il cui prototipo reca la mia firma". E poi anche temi di grande attualità come l'unione civile di persone dello stesso sesso e la maternità surrogata.

Poi, la nomina a prefetta di Grosseto, con gli incendi del 2017 e l'accoglienza dei richiedenti asilo. Infine, la prefettura dell'Aquila, con il completamento della ricostruzione post sisma, fino alla nuova nomina a Genova.