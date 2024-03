I colori invadono via di Prè grazie a un progetto europeo

Ha preso il via martedì 5 marzo 2024, nel quadro del Piano Integrato Caruggi, il progetto di street art Hub-In in via di Prè, grazie al quale verranno dipinte e abbellite 60 saracinesche di esercizi commerciali, alcuni chiusi, altri aperti e frequentati da tanti cittadini.

Il progetto, che mira a promuovere l'innovazione e l'imprenditorialità culturale e creativa nelle aree urbane storiche di Genova, è coordinato dalla cooperativa Il Cesto, sotto la curatela artistica di Vittorio Vernazzano, esperto in writing e graffiti. Il 5 marzo i primi due artisti hanno iniziato a dipingere le saracinesche ai civici 148 e 154, e l'avvio dei lavori ha visto anche il sopralluogo dell'assessore al Commercio del Comune di Genova, Paola Bordilli, e del presidente del Municipio, Andrea Carratù.

Hub-In (Hubs of Innovation and Entrepreneurship for the Transformation of Historic Urban Areas) è un progetto europeo, che vede il Comune di Genova tra le otto città pilota, che compongono il partenariato; consta di quattro macro azioni: arredo urbano non convenzionale, arte pubblica, storytelling e progetti innovativi.

Nel panorama italiano e internazionale, il linguaggio della street art sta assumendo sempre maggiore valore per veicolare in chiave contemporanea la rivalorizzazione di spazi urbani. Nei mesi scorsi è stata svolta un'attività di mappatura dei locali oggetto di intervento, sono state individuate 60 saracinesche e sono stati presi i necessari accordi con i proprietari.

Gli artisti, che realizzeranno le opere di street art, selezionati tramite una call for artists, sono: Enrico Sironi, in arte Hemo; Jesus Manuel Pinto Garcia, in arte SusO33; Manuel Perna, in arte Aris; Cesare Bignotti, in arte Useless Idea; Alessandro Battisti Leif, in arte Etnik; Lucio Bolognesi, in arte Basik.

Oltre agli artisti, sono stati individuati cinque studenti, attraverso una call for students dedicata a coloro che stanno seguendo un percorso di studi in ambito artistico, che avranno la possibilità di seguire e affiancare parte del lavoro degli artisti coinvolti. A partire da aprile prenderanno il via anche le attività dedicate alle altre tre azioni del piano.