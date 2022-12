Natale, il pranzo di Sant'Egidio compie 40 anni: a tavola con 5mila persone

Tutto pronto per la grande festa nella basilica dell'Annunziata oggi, 25 dicembre, per il tradizionale pranzo della comunità di Sant'Egidio: qui persone senza fissa dimora, anziani, ucraini accolti in Italia si ritroveranno insieme per il 40esimo anniversario del primo pranzo. A partecipare, anche l'arcivescovo Marco Tasca.

Arriva così un forte messaggio di solidarietà in tempo di crisi, con la partecipazione di cinquemila persone di Genova che si ritroveranno insieme a tavola per il giorno di Natale.

L'obiettivo è donare una festa di speranza in un tempo segnato dalla crisi e dalla guerra in Ucraina, con tutte le sue conseguenze.

Il pranzo solidale da 40 anni

Si festeggia oggi anche il 40esimo anniversario del pranzo di Natale di Sant'Egidio: tutto iniziò il 25 dicembre 1982, con 47 persone sedute a tavola per gli esordi dell'iniziativa. Oggi sedute a tavola, soltanto a Genova, sono attese cinquemila persone. In Italia saranno 80mila e nel mondo 250mila.

Al pranzo dell'Annunziata interverrà anche l'Arcivescovo Marco Tasca.

Numerosi anche gli eventi che si stanno organizzando in questi giorni di festa nelle carceri, con pranzi per tutti i detenuti genovesi e doni per tutti i detenuti liguri.

Il menu della tradizione

La basilica della Santissima Annunziata del Vastato è così in festa, insieme ad altri venti luoghi in tutta la città, per senza fissa dimora, anziani, rifugiati, tra cui alcuni ucraini, in gran parte donne con bambini, che hanno abbandonato il loro paese e sono stati accolti dalla Comunità. Sono i poveri, amici di Sant'Egidio durante tutto l’anno.

A tavola, con apparecchiatura e posate compostabili, il menù tradizionale della festa: lasagne, arrosto, lenticchie, dolci natalizi, più un dono personalizzato per ogni partecipante, come avviene in tutte le famiglie.