Colpito da una fucilata, cormorano precipita tra i palazzi

Colpito da una fucilata, è precipitato nel giardino di un'abitazione e, nonostante le cure, è morto.

È successo nei giorni scorsi a un cormorano: il volatile, ferito da tre pallini di piombo nelle ali e nella pancia, è caduto tra i palazzi a Pra' e non riusciva più ad alzarsi in volo. È stato portato al Cras di Campomorone gestito da Enpa ma non è più riuscito a riprendersi nonostante dapprima sembrasse reagire bene alle cure.

"È stato immediatamente sottoposto ai controlli del caso - raccontano i veterinari del Cras - e dalle lastre abbiamo notato tre pallini di piombo che gli hanno provocato una frattura a entrambe le ali. Nonostante fosse stato colpito da una rosa di pallini e fosse ferito, il cormorano sembrava reagire bene alle cure: doveva solo prendere tempo e riposare per permettere alle ali di guarire".

Purtroppo invece, le cose non vanno sempre come sperato e il cormorano è venuto a mancare un paio di giorni dopo. La morte, probabilmente a causa delle ferite riportate in seguito alla fucilata.

"Ci teniamo a precisare, che il cormorano non è una specie cacciabile - conclude Enpa -. Oltre a questo, essendo l’animale precipitato in un giardino in mezzo ai palazzi, è probabile che chi gli ha sparato fosse troppo vicino alle abitazioni secondo quanto previsto dalla legge".

L'associazione, insomma, si dice molto amareggiata dall’accaduto, soprattutto perché "non è la prima e non sarà l’ultima volta che ci imbattiamo in atti di bracconaggio come questo".