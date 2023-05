Povertà: Genova è una delle 6 città italiane in cui si concentra il 50% dei senzatetto

Senzatetto, senza fissa dimora o persone che vivono nei campi attrezzati e nei vari insediamenti: è questa la cosiddetta "popolazione invisibile", particolare o difficile da raggiungere. Genova, insieme ad altri cinque comuni italiani, ospita la metà di queste persone, con un numero pari al 3% del totale.

Secondo quanto emerge dal 35esimo Rapporto Italia di Eurispes, nel 2021 le persone che vivono nelle convivenze anagrafiche, quelle che dimorano in campi autorizzati o insediamenti tollerati e spontanei e le persone senza tetto e senza fissa dimora ammonta a 463.294 unità, pari allo 0,8% della popolazione. Quasi il 76% è rappresentato dalle persone che vivono in convivenza secondo dati Istat.

Le persone senza fissa dimora e senza tetto (Sfd) iscritte nelle anagrafi comunali alla fine del 2021 sono 96.197 e quasi il 38% è di nazionalità straniera, si legge nel rapporto. L’età media è di 41,6 anni. Oltre la metà degli stranieri senza fissa dimora proviene dal continente africano, il 22% è di cittadinanza europea mentre il 17% è di origine asiatica. Soltanto il 4,5% proviene dall'America. Le persone senza fissa dimora sono iscritte in 2.198 comuni italiani ma concentrate per il 50% in 6 comuni: Roma (23,1%, oltre 22mila), Milano (quasi il 9%), Napoli (circa il 7%), Torino (4,6%), Genova (3%) e Foggia (3,7%). L’assenza di un alloggio è alla radice di molte problematiche che possono portare alla marginalizzazione di un individuo.

Il rapporto della Caritas 2022 evidenzia un ulteriore aspetto allarmante: nel corso dell'anno, sono state assistite ben 227.556 persone, di cui il 16,2% (circa 23.976 individui) sono persone senza dimora. Rispetto al 2021, si parla di un aumento di quasi 1.500 persone che necessitano di aiuto e sostegno. Tra coloro che frequentano i servizi della Caritas, il 20,9% (circa 45.000 persone) presenta problemi di instabilità abitativa legati al pagamento dell'affitto o a condizioni precarie.