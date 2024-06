I dati della Caritas genovese: 30mila persone in povertà assoluta, un bambino su cinque

A Genova ci sono 30mila persone in stato di povertà e, a un adulto in stato di povertà spesso corrispondono due o tre minori, tanto che a Genova un bambino su cinque vive in questa condizione. I dati emergono dal 'rapporto povertà 2023' diffuso dalla Caritas Diocesana di Genova e realizzato dall'osservatorio delle povertà e delle risorse. In Italia oltre il 60% della popolazione ha paura di non arrivare a fine mese, ma dal documento emerge anche che un residente su dieci, a livello nazionale, è in stato di povertà assoluta (9,8%), parliamo di 5,7 milioni di persone. E secondo i dati Istat la situazione nazionale è ancora peggiore per bambini e adolescenti, il dato sale infatti al 15,9%.

I centri di ascolto della Caritas tra Genova e provincia

Sul territorio della Diocesi sono attualmente presenti 34 centri d'ascolto (in Italia sono 2.855), attraverso i quali viene svolto un lavoro di solidarietà e a cui si sono rivolte, nel 2023, 4.100 persone. Sono presenti nelle seguenti zone e Comuni: Albaro, Arenzano, Begato, Bolzaneto, Busalla, Campomorone, Castelletto, Centro Ovest, Cornigliano, S. Donato, Foce, San Fruttuoso, Gavi, Maddalena, Manesseno, Marassi, San Martino, Molassana, Nervi, Oregina, Pegli, Pontedecimo, Quarto, Recco, Rivarolo, Certosa, Sampierdarena, Serra Riccò, Sestri Ponente, Sori, Staglieno, San Teodoro e Voltri. L'obiettivo della Caritas è occuparsi dei sintomi della povertà, ma anche andare a fondo sulle cause delle disuguaglianze, delle sofferenze e delle ingiustizie.

Il picco di accessi a Sampierdarena

In un terzo dei centri di ascolto le presenze sono aumentate nell'ultimo anno, dai dati emerge anche che i nuovi arrivi sono circa il 40% del totale e che nel 2023 sono state 1.600 le persone che si sono presentate per la prima volta. Nel grafico sotto alcune delle presenze registrate in alcuni quartieri della città, dove spicca il dato relativo a Sampierdarena, seguito da quelli in Val Polcevera, tra Rivarolo e Bolzaneto. Considerate zone periferiche - si legge nel report -. Ma possiamo parlare di vere e proprie periferie? Molti studi ci suggeriscono di no: la conformazione policentrica di Genova rende la percezione dei territori marginali difficile da interpretare, per questo motivo il concetto di periferia ha un significato differente da quello delle altre città. Emerge in ogni caso un dato qualitativo dal monitoraggio continuo dei territori metropolitani di Genova: a fronte di una trascuratezza istituzionale ed economica, il tessuto sociale delle cosiddette 'periferie' mostra una significativa resistenza e vitalità".

Chi si rivolge ai centri di ascolto: più donne e migranti

Ma chi sono le persone che si recano nei centri di ascolto e vengono aiutate dalla Caritas? Prevalente la presenza femminile (54%) perché, si legge ancora nel report: "Sono le donne che si muovono per prime all’interno dei nuclei, per andare a chiedere aiuto per tutta la propria famiglia, per un marito disoccupato, per un figlio adulto e non autonomo. Dietro una donna che chiede aiuto ci sono quasi sempre altre persone che si affidano a lei. Siamo davanti a un cortocircuito: la famiglia è al centro del welfare italiano con il ruolo di cura ma è una famiglia sempre più debole, con minori, donne, lavoratrici e lavoratori sempre più poveri".

A Genova popolazione straniera al 10%: "Dati che smentiscono la narrazione"

Arrivano poi più stranieri che italiani (55% contro 40% mentre la restante percentuale non dichiara la nazionalità) e il dato assume ulteriore importanza perché il report della Caritas spiega che la percentuale di popolazione straniera a Genova è intorno al 10%, ed è stabile. In Italia è invece all'8,6% (circa 5 milioni di persone). "Dati - afferma la Caritas - che smentiscono la narrazione di emergenza e invasione che impedisce di considerare questa presenza come un valore per il territorio. Purtroppo, pur essendo una presenza stabile, le comunità migranti sono le più colpite dalla povertà". In sintesi, si presentano ai centri di ascolto più stranieri che italiano, e anche più giovani e vulnerabili: la fascia di età maggiore è quella compresa tra i 25 e i 44 anni "È il caso di chiedersi ancora una volta - scrive la Caritas - se una regione come la Liguria, che si conferma la “più anziana' d’Italia, non possa riorganizzarsi per valorizzare l’elemento di potenziale ripopolamento e ringiovanimento offerto dalla popolazione migrante".

Nuovi ingressi tra il 30 e il 40%, ma in tanti continuano a chiedere aiuto

A Genova come in Liguria i nuovi arrivi variano dal 30% al 40% delle persone seguite nel 2023. Fa eccezione la situazione di Ventimiglia dove questo aumento sale al 68%. Il numero delle persone conosciute da 5 anni a livello regionale è del 27%, percentuale che scende al 13,7% per chi è conosciuto sino a 10 anni, scende ulteriormente al 13% per chi è seguito da oltre 10 anni. "Questo dato - afferma la Caritas - ci fa riflettere sulla difficoltà di uscire da situazioni di povertà che tendono a rimanere appiccicate".

970 persone senza fissa dimora hanno chiesto aiuto a Genova

Per quello che riguarda le persona senza fissa dimora, i dati raccolti dall’osservatorio regionale, attraverso la piattaforma di Ospo Web, parlando di 970 persone passate dai centri di ascolto genovesi e 3.123 in Liguria. Una situazione che viene definita stabile rispetto agli anni precedenti, ma "è tangibile la mancata assunzione di una visione integrata del fenomeno: continuare a investire sul contenimento del sintomo, attraverso interventi emergenziali di risposta ai bisogni, senza lavorare sulle cause né su altre modalità possibili e più progredite di intervento sociale, sta limitando le possibilità di una migliore gestione del fenomeno. Caritas riconferma la propria mission nel sostenere e promuovere tutte le realtà che operano in supporto delle persone senza dimora: i 'gruppi di strada', le parrocchie, i movimenti e le associazioni cristiane e laiche attive in tutti i periodi dell’anno. Accanto a questa azione, è compito di Caritas promuovere una maturazione culturale e un'evoluzione del modello di intervento, verso una dimensione biopsicosociale che metta al centro la persona e faciliti la fuoriuscita dalla logica assistenziale".

Lo studio sulle famiglie con bambini

Caritas Italiana, insieme a Save the Children, porta anche avanti progetti per promuovere la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, a partire dall’ascolto delle voci di coloro che vivono situazioni di difficoltà. L’Italia si posiziona tra i primi Paesi con la percentuale più alta di minori in stato di povertà, è stato così avviato uno studio sulle famiglie seguite dai centri di ascolto che hanno bambini tra gli zero e i tre anni, raccogliendo attraverso il metodo delle interviste quantitative, il tipo di bisogni e richieste; la tipologia di interventi a loro rivolti; i servizi di cui fruiscono; le reti di assistenza a cui possono fare riferimento; le rinunce vissute a causa delle difficoltà economiche.

Mancanza di lavoro e impossibilità a lasciare i bambini a qualcuno

A Genova sono state fatte 22 interviste, tutte a donne: venti straniere e due italiane, che hanno tra i due e i quattro figli. Due hanno dichiarato di vivere in situazioni di violenza, 21 non hanno un lavoro in regola, 20 non portano i figli all'asilo nido e 20 hanno dichiarato di non avere tempo per amici, cura personale, studio e ricerca di lavoro. Dall’analisi dei dati emerge una grande difficoltà nell’acquisto di prodotti di uso quotidiano, la maggior parte ha difficoltà a provvedere autonomamente a visite specialistiche pediatriche

private e ad acquistare medicinali o ausili medici per neonati. Pesano il pagamento delle rette per gli asili nido e il servizio di baby-sitting. 80% delle donne intervistate rinuncia a opportunità formative e lavorative perché non sa a chi affidare i propri figli.

"Un bambino su cinque in povertà assoluta"

Si legge, ancora, nel report: "Sappiamo che a Genova un bambino su cinque è in condizione di povertà assoluta mentre in Italia è uno su quattro. Le diseguaglianze e la povertà educativa si sperimentano sin dalla primissima infanzia. In Liguria meno di 1 bambino su 5 (17,2%) usufruisce di asili nido o servizi integrativi per l’infanzia finanziati dai Comuni, un dato appena migliore della media nazionale che si attesta al 14,7%. La spesa media pro capite (per ogni bambino sotto i 3 anni) dei Comuni della Liguria per la prima infanzia è di 1.190 euro ciascuno, un po’ di più del Piemonte (923 euro) ma meno della metà di quanto investe per i bambini la Provincia Autonoma di Trento (2.481 euro), anche se il fanalino di coda in Italia resta la Calabria con 149 euro. Questi dati, locali e nazionali, evidenziando le profonde diseguaglianze radicate nel nostro territorio e marcano l’urgenza di un intervento con il fine di garantire a tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti il diritto di aspirare a costruire liberamente il proprio futuro senza rimanere appiccicati alla propria condizione di partenza".