Stanze per studenti, a Genova aumentano i posti letto

A Genova raddoppia l'offerta di stanze per studenti fuori sede, ma la città è ancora lontana dagli altri grandi centri per quanto riguarda il numero di posti letto. È quanto emerge da una recente statistica di Immobiliare.it, che vede Milano al primo posto sia per quanto riguarda il prezzo medio, che per una singola si aggira sui 700 euro al mese, che per quanto riguarda l'offerta delle stanze. Il capoluogo meneghino infatti accentra oltre il 21% del totale delle stanze disponibili in Italia.

A crescere maggiormente negli ultimi quattro anni tra le grandi città è Venezia, dove la disponibilità di camere per studenti è salita oltre cinque volte. Seguono Roma (17,4% dell'offerta nazionale) e Torino (6,2%) a chiudere il podio.

Genova è subito dietro Napoli all'ottavo posto, con l'1,4% di posti letto disponibili rispetto al totale delle stanze nel paese, una percentuale bassa, ma raddoppiata a discapito della gentrificazione del centro storico ormai in mano ai turisti che affittano gli immobili per brevissimi periodi.