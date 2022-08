Poste, dieci uffici tornano a essere aperti al pomeriggio

Da lunedì 29 agosto gli uffici postali di Genova 4, in via Marassi 41, Genova 8, in via San Fruttuoso 44/R, Genova 15, in via Lagustena 78/R, Genova 19, in via Granello 7/R, Genova 26, in corso Guglielmo Marconi 48/R, Genova 47, in via Martiri Della Libertà 1/R, Genova 54, in via Piccone SNC, Genova 61, in via Molassana 120/A e Genova 66, in piazza Egisto Sivelli 1, torneranno a essere disponibili per la cittadinanza anche durante il pomeriggio.

Gli uffici, che ricominceranno ad osservare l'orario continuato, saranno quindi aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. Da lunedì 22 agosto invece sono aperti anche al pomeriggio gli uffici postali di Genova 7, in via Francesco Pozzo 2/R, e Santa Margherita.

Dopo la pausa estiva, che ha interessato anche quest'anno un numero limitato di giorni con riduzione oraria, gli uffici postali saranno a disposizione fino alle 19.05 per tutte le operazioni di spedizione lettere e pacchi, pagamenti, consulenza e investimento.

Per facilitare l'accesso negli uffici è possibile prenotare il proprio turno tramite l'app Ufficio Postale: è sufficiente scaricare gratuitamente l'applicazione sul proprio smartphone, tablet o pc, selezionare l'operazione richiesta, il giorno e l'orario preferito per svolgere l'operazione. All'interno dell'ufficio, un'apposita segnaletica indicherà il punto di attesa per accedere al primo sportello disponibile.