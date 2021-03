Sampdoria, positivo al covid un componente dello staff tecnico

Nuovo giro di tamponi al gruppo squadra nella mattinata di giovedì 18 marzo, la Samp scenderà in campo domenica 21 al Ferraris contro il Torino

La Sampdoria ha comunicato che all'interno del gruppo squadra c'è un positivo al covid. Si tratta di un membro dello staff tecnico che si trova in isolamento fiduciario.

«L’U.C. Sampdoria - ha scritto la società in una nota - informa che i referti del tampone naso-faringeo eseguito nella giornata odierna (mercoledì 17 marzo, ndr) ad un componente dello staff tecnico facente parte del ‘Gruppo Squadra’ hanno evidenziato positività al Coronavirus covid-19. In ossequio alla normativa e al protocollo vigenti, il ‘Gruppo Squadra’ è stato posto in isolamento fiduciario».

«Nella mattinata di giovedì 18 marzo sarà eseguito un nuovo ciclo di tamponi a tutti i componenti del ‘Gruppo Squadra’ al fine di ottenere i relativi risultati per l’inizio dell’allenamento così come previsto dal vigente protocollo. La società informa inoltre di aver dato comunicazione di quanto precede alla competente Autorità Sanitaria Locale».

La Sampdoria dovrà scendere in campo domenica 21 marzo 2021 per il match contro il Torino che si giocherà allo stadio Luigi Ferraris alle ore 15.