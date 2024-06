Un'ora di posteggio a Portofino costerà 10 euro quest'estate

Aumentano le tariffe per posteggiare all'interno dell'autosilo di Portofino. Nel periodo estivo per lasciare l'auto un'ora ci vorranno 10 euro, due in più rispetto alla tariffa precedente. Lo ha deciso l'amministrazione comunale attraverso una delibera comparsa sull'albo pretorio.

La stagione estiva è quella dal 15 giugno al 15 settembre, con l'aumentare delle ore di sosta la tariffa oraria scende leggermente: per due ore ci vogliono 19 euro, per tre ore 23 euro per quattro 25,50. Poi si sale fino alla giornata completa che prevede un costo di 53 euro, per 48 ore invece si passa a 96 euro (contro i 61 della tariffa attuale).

Previste poi tariffe diverse in altri periodi dell'anno, middle season (1 marzo-14 giugno; 16 settembre-4 novembre e 7 dicembre-8 Gennaio ) e Low season (5 novembre-6 dicembre e 9 Gennaio-28 Febbraio).

