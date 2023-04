Portofino, divieto di sosta per selfie: multe fino a 275 euro

Zona rossa, vietato farsi selfie. E multe dai 68 ai 275 euro. Il comune di Portofino ha deciso di agire in previsione dell’afflusso di turisti del periodo estivo e arginare il problema del sovraffollamento. E da aprile 2023, a seguito dell’ordinanza emessa dal sindaco Matteo Viacava, istituisce un divieto di sosta per pedoni sulle banchine e nella piazza principale.

Nessun stazionamento sulle banchine. Le limitazioni riguardano in particolare la piazzetta sul mare e il molo Umberto I, due zone battute dal passeggio dei turisti e spesso luogo di congestione di traffico pedonale. Da ora in poi le due aree verranno considerate 'zone rosse' anti-affollamento e sarà possibile sostarvi solo per il tempo di qualche foto. Questo per evitare le lunghe code a cui i turisti sono disposti alla ricerca della foto perfetta. Il divieto di sosta sarà valido tutti i giorni dal mattino alle 18 di sera, fino al 15 ottobre 2023 e quindi fino alla conclusione della stagione estiva. Chi non lo rispetterà, rischierà una sanzione dai 68 ai 275 euro. Chiaramente i nuovi divieti non si applicano soltanto a chi scatta foto, ma a chiunque intralci il naturale scorrimento dei pedoni.

Tra le motivazioni all’ordinanza elencate dal comune di Portofino, c’è anche quella di evitare ostacoli per il transito dei servizi di emergenza, che tra i caruggi del centro città rischiano di restare bloccati. Limitazioni anche per i veicoli: divieto di transito, fermata e sosta a ciglio della banchina, divieto d'accesso ai mezzi superiori a 15 tonnellate. E velocità massima di 10 chilometri orari per chi è autorizzato a circolare nella ZTL.