Tutto pronto per i Portofino Days: Liguria 'capitale' del grande cinema

Tutto pronto per i Portofino Days, stanno prendendo forma gli allestimenti per quello che riguarda il Digital Fiction Festival in programma da venerdì 22 marzo 2024 fino a domenica 24 marzo. Saranno tre giorni dedicati al mondo dell’audiovisivo e delle fiction, con ospiti di altissimo livello, con lo scopo di far conoscere e riconoscere la Liguria come set ideale per le produzioni nazionali e interazionali, una vera e propria 'terra da fiction'.

Il programma di Portofino si apre nella serata di venerdì 22 marzo con l’intervento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la presenza del vicepresidente e assessore al marketing territoriale Alessandro Piana. Previste le prime premiazioni e, in anteprima mondiale, la proiezione della prima puntata della terza stagione della serie 'Hotel Portofino'.

Sabato 23 marzo, mentre al teatrino si alterneranno le proiezioni, al pomeriggio, in Piazzetta, l’open forum 'Le serie TV Crime al femminile' alle 15 e, alle 17, 'Stati generali dell’Audiovisivo. Quale futuro indirizzo dovrà seguire il comparto nazionale e internazionale'. La sera, dalle 21, la consegna dei premi e, a seguire, il concerto degli Gnu Quartet sulle musiche da film e serie Tv. Domenica 24, alle 15.30, speech 'Sensualità a Corte: ovvero fare tutto da sé'. Alle 16.30 l’open Forum 'Economia e Audiovisivo: La Lunga serialità e gli Studios come sistema di sviluppo territoriale', a cui parteciperà l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana. Alle 17.30 'Digital Fiction: dalle origini ai giorni nostri-young series'. La kermesse si chiude alle 18.30 con le ultime premiazioni. Nel mentre Rapallo si prepara ad accogliere la convention di tutte le Film Commission italiane, che giovedì si sono già incontrate a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure.

Sempre a Villa Durazzo, è partito intanto il conto alla rovescia per il denso programma di panel e masterclass che inizieranno domani. Ogni giornata è stata curata da professionisti prestigiosi ed eccellenze di settore, il che ha permesso di radunare artisti di rilievo nazionale e internazionale. Apertura dei lavori venerdì 22 marzo con la giornata delle sceneggiature curata da Marco Ponti, sceneggiatore, scrittore e regista, a cui parteciperà l’assessore al Turismo Augusto Sartori. Sabato 23 marzo, sarà la giornata delle colonne sonore curata da Roberto Pischiutta 'Pivio', compositore e autore di colonne sonore. Domenica 24 marzo, si chiude con la giornata dedicata ai mestieri del cinema curata da Enzo De Camillis, scenografo, regista, organizzatore del Premio Pellico d’Oro di Roma.

Portofino Days: come partecipare

La partecipazione agli eventi è gratuita, con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti. Il dettaglio del programma è sul sito www.portofinodays.org. È sufficiente mandare una mail a info@portofinodays.org specificando a quale evento si desidera partecipare, dettagliando ora, nome dell’evento, luogo.

Per la stampa è invece possibile accreditarsi agli eventi mandando una mail a direzione@portofinodays.org o presso l’INFOPOINT che sarà installato in Via Roma, all’inizio della zona pedonale di Portofino, durante i giorni e gli orari della manifestazione.