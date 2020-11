Portofino, un’Ape elettrica per portare la colazione in Piazzetta

Latte, focaccia, caffè, brioche: a Portofino, in tempi di coronavirus e di stop agli spostamenti tra diversi comuni, la colazione la porta un’Ape elettrica, un’iniziativa firmata dal Comune e da un esercizio commerciale del piccolo borgo.

L’iniziativa prevede che ogni giorno l’Ape arrivi nella celebre “Piazzetta” con un carico di prodotti per la colazione che chi abita e lavora a Portofino può acquistare da asporto.

«Il mezzo è a emissione zero, totalmente green - spiega il sindaco Matteo Viacava - Abbiamo voluto offrire un servizio, dedicato a tutti i portofinesi e a coloro che lavorano nel Borgo, in grado di portare un momento di conforto in tutta Portofino. Si tratta di un segno, un segnale vero e proprio, che mostra come il paese sia operativo e voglia essere vicino a chi lo vive quotidianamente».