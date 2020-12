Vacanza a Portofino con Ferrari e cocaina, ancora guai per Lapo Elkann

Ancora guai per Lapo Elkann, che la scorsa estate ha lasciato segni del suo passaggio in Liguria. Marco Grasso sul Fatto Quotidiano scrive oggi che Lapo è stato iscritto nel registro degli indagati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: è il reato contestato dai carabinieri della compagnia di Santa Margherita per il quantitativo di droga, dopo essere stato fermato nel centro di Rapallo su una Ferrari, è stato trovato a terra, buttato da lui o dalla persona che lo accompagnava.

Il pubblico ministero Silvia Saracino ha però chiesto l'archiviazione, «convinta che quella quantità, vista la storia personale del rampollo tormentato più famoso d’Italia, possa essere considerata a tutti gli effetti una quantità compatibile con un consumo personale». Se il giudice accettasse l'archiviazione, per Elkann resterebbe solo la segnalazione al Sert come tossicodipendente.

I fatti risalgono al 12 settembre scorso - si legge sul Fatto Quotidiano -. Lapo è in vacanza in Liguria assieme a un amico. In quegli stessi giorni è spesso ospite di studi televisivi e intervistato da vari giornali per raccontare la sua ultima fatica letteraria, W l’Italia insieme a Lapo. Il controllo della pattuglia è del tutto casuale. E forse dipende più dalla reazione goffa alla vista delle divise. Fatto sta che a un certo punto le cose sembrano mettersi davvero male. I carabinieri si fanno accompagnare all’alloggio di Elkann, una suite dell’esclusivo Hotel Splendido di Portofino. La camera viene perquisita in piena notte e per qualche ora il rischio è che la serata si concluda davvero male. È il pm di turno a indirizzare la vicenda verso una denuncia a piede libero. Sul caso adesso c’è una richiesta di archiviazione.

Un'altra pattuglia di carabinieri era stata indirizzata sulle tracce di Elkann sul lungomare fra Portofino e Santa Margherita, quando avevano incrociato una Ferrari che sfrecciava ad alta velocità. Poi la seconda pattuglia ha trovato la Ferrari a Rapallo e ha fermato Elkann. Nel 2005 Lapo era stato ricoverato in ospedale a Torino proprio a causa di un'overdose causata dalla cocaina. Nel dicembre 2019 si è schiantato a bordo di una fuoriserie a Tel Aviv ed è finito di nuovo ricoverato. "Voglio cambiare vita", disse all'epoca.