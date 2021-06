Porto di Genova, un punto di primo soccorso per un pronto intervento in caso di incidenti sul lavoro

Un punto di primo soccorso nel porto di Genova per intervenire in modo tempestivo in caso di incidenti sul lavoro.

Il progetto è della Croce Bianca Genovese, che in questi giorni sta allestendo la postazione nel distaccamento Porto-Levante. All’interno del punto di primo soccorso ci saranno tutti i presidi sanitari per il soccorso: sala visite, astanteria, ambulatorio e ambulanza dedicata.

“Un nuovo inizio per un grande progetto”, hanno sottolineato dalla Croce Bianca, che nei prossimi giorni terrà l’inaugurazione con conseguente entrata in funzione. Un'iniziativa particolarmente importante alla luce dei numerosi incidenti sul lavoro che si sono verificati in porto negli ultimi mesi, in alcuni casi con conseguenze molto gravi.