Porto, donate 189 tonnellate di pellet sequestrato: andrà a scuole, parrocchie e famiglie in difficoltà

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e i finanzieri del II Gruppo di Genova hanno donato a un'assocazione di volontariato 189 tonnellate di pellet sequestrato affinché venga distribuito in scuole, parrocchie e famiglie in difficili condizioni economiche per il riscaldamento.

La consegna è avvenuta nel bacino portuale di Sampierdarena dopo l'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica di Livorno.

Il pellet, contraddistinto da elevati standard qualitativi, era stato sequestrato in proto a Genova dopo il tentativo di introduzione in contrabbando nel territorio comunitario.