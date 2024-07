Porto antico, inaugurata la seconda palestra a cielo aperto

Apertura ufficiale mercoledì 17 luglio 2024 in piazzale Mandraccio della seconda palestra attrezzata, completamente all'aperto e ad accesso libero per tutti, che fa parte del progetto 'Allenati al porto antico', e si aggiunge a quella già attiva e al percorso fitness sul mare avviato nel 2022.

Sei le nuove postazioni allestite nella seconda palestra, particolarmente adatte a persone di ogni età. Si tratta di una press leg, di una ruota Tai Chi per le braccia, di una twister per la mobilità del bacino e dell'addome, di una walker per camminare in sicurezza e di una panca con doppia pedaliera.

Le nuove postazioni si affiancano alle barre parallele, alla tripla barra bassa, alla panca inclinata, alle postazioni trazioni alta, lat pulldown per i dorsali e a quelle per gli addominali, tutte installate nel 2022. Due sono i cartelli indicativi con le istruzioni d’uso delle attrezzature, riservate ai maggiori di 14 anni.

Il percorso

Oltre alle due palestre attrezzate in linea, posizionate tra l'area giochi e la chiesa di San Marco al Molo, 'Allenati al porto antico' comprende un percorso running, che si sviluppa ad anello nell'intera area del porto antico e passa nei punti più scenografici. Si parte dal Mandraccio per toccare gli estremi, i Magazzini del Cotone e l'acquario, con tre diverse lunghezze, 900 metri per i Magazzini del Cotone, il Miglio (1,61 km) e i 3 km, segnalati con una grafica orizzontale, rispettivamente gialla, rossa e azzurra.

A completare il percorso due aree, contrassegnate da scritte a terra, per la ginnastica a corpo libero, la prima in testa alla banchina dei Magazzini del Cotone, rivolta verso l'ingresso del porto e la lanterna, e la seconda vicino alla piscina. Oltre alla segnaletica a terra, una mappa bifacciale del percorso, posizionata tra l'area fitness e l'area giochi, indica le postazioni per l'allenamento. L'intero percorso è stato in questo periodo oggetto di manutenzione.

Il completamento del percorso, con l'utilizzo del terzo lotto in linea, è in programma per il 2025 quando la Liguria sarà Regione Europea dello sport.