Porto Antico EstateSpettacolo: «Trasformiamo i problemi in bellezza»

La luce in fondo al tunnel è la musica. In tutte le sue declinazioni: concerti, spettacoli teatrali e reading. Dopo un anno difficilissimo per il comparto eventi, per la pandemia da covid-19, Porto Antico presenta "EstateSpettacolo 2021". Settanta eventi in programma tra festival, concerti, spettacoli e un nuovo spazio dedicato alle scuole di musica e teatro. Tra le novità anche le location che ospiteranno gli eventi in programma al Porto Antico di Genova: alla classicissima Arena del Mare e alla Piazza delle Feste si aggiunge l'Isola delle Chiatte ad ospitare la stagione estiva del Porto Antico di Genova più lunga di sempre: dal 2 luglio al 25 settembre 2021.

«Siamo davvero lieti di presentare questa EstateSpettacolo - dice il presidente di Porto Antico Mauro Ferrando - perchè ne usciamo con le nostre ferite dalla pandemia e quindi era più facile dire non si fa o si riduce invece siamo riusciti col nuovo format forse a dare un prodotto più ampio anche rispetto ad altri anni».

Dai grandi nomi alle rassegne cult, Porto Antico Estate Spettacolo 2021 svela il suo programma partendo dal concerto dei Jethro Tull per arrivare ai grandi nomi italiani: Loredana Bertè, Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia, Angelo Branduardi, Ron, Enrico Ruggeri, Beppe Gambetta, con Mark Harris, Simona Molinari, Giò Evan, Emanuele Dabbono e i Banana Joe.

Beppe Gambetta, in scena venerdì 30 luglio con Mark Harris, non ha trattenuto la felicità di tornare davanti al pubblico: «L'artista dovrebbe essere colui che trasforma i problemi in bellezza e abbiamo lavorato in questa direzione tutti quanti ed è veramente una vittoria, che in fondo mi aspettavo perchè ho visto tantissima volontà di arrivare a questo momento».

Per quanto riguarda le proposte teatrali, saliranno sul palco: Paolo Conticini e Andrea Pucci, Drusilla Foer, i Bruciabaracche e i Pirati dei Caruggi. Novità assoluta l'epilogo teatrale di Showtime, la serie tv ideata e interpretata da Igor Chierici e Luca Cicolella: «Un percorso che parte dalla serie tv, strumento artistico che molto ci ha tenuto compagnia negli ultimi mesi, per accompagnare e riportare le persone a godere dell'esperienza dal vivo», ha detto Chierici.

Tornerà anche il Suq Festival, dal 27 agosto al 5 settembre, e si assisterà al debutto, dal 9 al 12 settembre, dello spazio Music Expo, un villaggio musicale esperienziale dedicato alle scuole e a chi vuole intraprendere un percorso formativo dedicato alla musica. Spazio anche ai giovani attori e attrici del CFA di Luca Bizzarri con la loro Festa sotto le vele tra musica, teatro e musical. Musica per giovani e non solo al Balena Festival, l'appuntamento dedicato alla musica Indie italiana e internazionale.