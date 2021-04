Sulle torri di Porta Soprana sventolano due nuove bandiere di Genova

Sulle torri di Porta Soprana, a due passi dalla Casa di Colombo, svettano due nuove bandiere di Genova.

L’intervento è stato programmo dal Comune per sostituire quelle precedenti, ormai danneggiate, e ha richiesto l’utilizzo di un’autogru con un braccio di 40 metri e di personale specializzato, che ha lavorato in quota per ripristinare le carrucole e sostituire i due vessilli con il simbolo della città.

L’assessore alla Cultura, Barbara Grosso, ha spiegato che la ditta che ha eseguito il lavoro ha anche provveduto alla messa in sicurezza della superficie delle torri, che presentava segni di deterioramento.