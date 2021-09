Pontedecimo, 190mila euro per il restyling della palestra della scuola Don Orengo

La giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni Pietro Piciocchi, la manutenzione straordinaria della palestra della scuola media Don Orengo di Pontedecimo.

L’intervento, da 190.000 euro, comprende il rifacimento della pavimentazione, il risanamento delle pareti perimetrali e di una parte del prospetto dell’edificio.

"L’intervento - spiega l’assessore Piciocchi - si inserisce nel piano delle azioni che stiamo concretizzando sull’ammodernamento del patrimonio scolastico comunale. La scuola Don Orengo avrà una palestra più funzionale all’attività sportiva dei ragazzi del quartiere, con una nuova pavimentazione in gomma, le attrezzature a parete saranno rinnovate così come tutto l’esterno dell’edificio oggi in stato di degrado".