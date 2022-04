Pontedecimo, degrado e sporcizia in 'zona Rimessa'

Mancanza di segnaletica orizzontale e verticale per limitare la velocità dei veicoli in transito, carenza di pulizia, abbandono del verde: sono queste le problematiche evidenziate dalla consigliera Marta Brusoni (Vince Genova) rispetto alla cosiddetta “zona Rimessa” di Pontedecimo, in via Natale Gallino, dove i camion si incagliano spesso in un voltino della ferrovia creando gravi disagi al traffico e sgretolando il voltino stesso.

"Ci sono inoltre i giardini dell'ex scuola che diventano luogo di stoccaggio di rifiuti abbandonati, c'è anche la carcassa di un'auto bruciata e lasciata lì - dice la consigliera -. Possiamo aiutare i residenti della zona con iniziative concrete per porre rimedio a questa situazione di degrado? I cittadini chiedono un sopralluogo in zona".

Ha risposto l’assessore alle Manutenzioni Pietro Piciocchi: “Conosco bene la situazione ma sono disponibile a fare un ulteriore sopralluogo insieme ai residenti. Sicuramente segnalo il problema dell’intervento di edilizia sull’ex fabbricato scolastico in amianto e la riqualificazione dell’intera area verde: l’edificio versa in uno stato di profondo degrado e va abbattuto, un intervento inserito nel piano triennale dei lavori pubblici per il 2023. Ci sono inoltre i giardini Mencaraglia, un’area verde con una superficie inferiore ai 3mila metri quadri, quindi di competenza del Municipio, con il quale stiamo lavorando per effettuare, a partire dal mese di giugno, la potatura delle piante presenti con la manutenzione del verde orizzontale”.