Crollo Morandi, quasi pronta la "radura della memoria". Il 14 a Genova anche Conte

Ci sarà anche il premier Giuseppe Conte, venerdì 14 agosto, alla commemorazione per il secondo anniversario dalla tragedia del crollo del ponte Morandi, in cui persero la vita 43 persone.

Il presidente del Consiglio tornerà dunque a Genova a 10 giorni dall’inaugurazione del nuovo ponte San Giorgio. Questa volta, però, nessuna cerimonia pubblica, niente frecce tricolore e niente palco, ma un momento raccolto di ricordo per le 43 vittime, così come chiesto dai parenti.

Il programma prevede una messa alle 9,30 officiata dall’arcivescovo Marco Tasca nella chiesa di San Bartolomeo di Certosa, appuntamento aperto a tutti, mentre alle 10,30 verrà aperta la cosiddetta “radura della memoria”, lo spazio allestito temporaneamente sotto il nuovo ponte in cui i parenti delle vittime si ritroveranno in forma privata per ricordare i loro cari. Alle 11.36 un minuto di silenzio, seguito dalla lettura di brani tratti dal libro dedicato alle 43 vittime.

La giornata prosegue alle 15 a Palazzo Tursi, dove i parenti delle vittime assisteranno alla presentazione della targa in bronzo con i nomi dei loro cari, e si concluderà in serata con una fiaccolata organizzata dal comitato Oltre il ponte c’è: i partecipanti si ritroveranno alle 21 in tre punti differenti - piazza Masnata lato Sampierdarena, castello Foltzer lato Certosa e il ponte di Cornigliano - per ritrovarsi poi nella radura della memoria.

«Il 14 agosto per noi è un momento molto importante, siamo anche consci che in questi mesi sia già nell’aria la campagna elettorale - ha commentato lunedì Egle Possetti, portavoce del comitato Parenti Vittime del Ponte Morandi - vorremmo che per un giorno tutte le battaglie elettorali cessassero e ci fosse solo spazio per la memoria dei nostri cari e vicinanza per noi che stiamo soffrendo».