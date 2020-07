Da Conte a Mattarella, all’inaugurazione del ponte tutti con le mascherine col logo di Genova

Mancano ormai pochi giorni all’inaugurazione del nuovo ponte di Genova “San Giorgio”, fissata per il 3 agosto, e proprio per celebrare la "genovesità" del viadotto, sulle mascherine che le autorità locali, regionali e nazionali - premier Conte e presidente Mattarella in primis - indosseranno farà mostra di sé il simbolo di Genova.

Le mascherine sono state confezionate a mano dalle rappresentanti delle scuole Vespertine del municipio Media Valbisagno «una straordinaria realtà della nostra città», ha detto il sindaco-commissario Marco Bucci, annunciando che «chiederemo a tutti di indossare durante la cerimonia».

Cerimonia di cui iniziano a trapelare dettagli: oltre al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (che prima dell’inaugurazione, fissata alle 18.30, incontrerà i parenti delle 43 vittime del crollo del Morandi) ci saranno il premier Giuseppe Conte e la ministra Paola De Micheli insieme con altri ministri di cui, però, non è ancora stato confermato nome e presenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si parla, a oggi, di circa 500 partecipanti - comprese le persone che hanno lavorato alla costruzione - e la colonna sonora sarà certamente l’Inno di Mameli insieme con una versione rivisitata della celebre Crêuza de mä, il brano di Fabrizio De André reinterpretato da 18 artisti della musica italiana selezionati da Dori Ghezzi. Il ponte verrà poi aperto ufficialmente al traffico il 5 agosto.