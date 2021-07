Caos autostrade e carenza di personale, la protesta della polizia stradale: "Sciopero dello straordinario"

I disagi legati alle autostrade della Liguria si ripercuotono anche sulla Polizia Stradale di Genova che, da tempo segnalano la carenza di personale.

"A fronte delle previste 164 unità, attualmente alla Stradale vi prestano servizio solamente 132 colleghi - ha spiegato Giacomo Gragnano, segretario provinciale del Sap - e 32 poliziotti in meno equivalgono a 16 pattuglie al giorno. L’organigramma fa riferimento ad un D.M. del 1989, e che pertanto non può essere correlato alle annose esigenze ed emergenze, accentuate dalla tragedia del ponte Morandi e dalle inevitabili conseguenze succedutesi al crollo".

Il segretario del Sindacato Autonomo di Polizia ha poi aggiunto: "Abbiamo più volte chiesto alla dirigenza di rappresentare al Dipartimento della Polizia Stradale la necessità di un ampliamento massiccio di personale, la risposta del Servizio Centrale è stata l’aggregazione di due unità per soli 15 giorni, salvo poi ricevere qualche giorno dopo la richiesta di due uomini da inviare a Reggio Emilia".

"Il personale (che opera h24), è costretto a continui cambi turno - prosegue il sindacalista -, e questo crea grave scompenso al necessario riposo psicofisico ma anche alla vita privata dei colleghi. Si consideri che in questa drammatica situazione la viabilità ordinaria su arterie come SS1 Aurelia e SS456 del Turchino è di fatto praticamente azzerata, facendo mancare ai cittadini l’importante opera di controllo e prevenzione che occorre in strade così importanti. Il personale che dovrebbe essere chiamato ad effettuare tale attività (sezione di Genova e distretto di Chiavari) è quasi totalmente distolto per sopperire alla mancanza di pattuglie in autostrada".

Per tutti quest motivi il Sap ha annunciato che molti poliziotti hanno deciso di effettuare lo sciopero dello straordinario, ovvero il rifiuto di prestare il lavoro straordinario richiesto dal datore di lavoro ai sensi del contratto collettivo. "Come organizzazione sindacale maggioritaria in provincia - conclude il Sap - , non possiamo esimerci dal raccogliere le legittime doglianze dei colleghi, facendoci portavoce della grave criticità presso il Dipartimento della Polizia Stradale e organizzando una serie di manifestazioni di protesta. Invitiamo i cittadini genovesi, sui quali si ripercuote la drammatica situazione, a protestare insieme a noi".