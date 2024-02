Studenti caricati dalla polizia, i genitori di una scuola genovese: "Preoccupati per i nostri figli, deriva repressiva"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta firmata dal Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo San Fruttuoso su quanto successo a Pisa durante la manifestazione degli studenti del 23 febbraio, terminata con le cariche di polizia.

"Come comitato genitori dell’istituto comprensivo San Fruttuoso, ci schieriamo dalla parte degli studenti di Pisa, molti dei quali minorenni, picchiati con una violenza inaudita e ingiustificabile, rei di aver manifestato pacificamente contro la guerra in Palestina e contro tutte le guerre in atto in questo momento, preoccupati anche per il loro futuro, visto le escalation nei territori coinvolti, dove spesso a farne le spese è la popolazione inerme: bambini, anziani e proprio quei giovani a cui non si vuole concedere la possibilità di esprimere dissenso.

Come genitori non possiamo restare a guardare inermi la deriva repressiva nei confronti di chi manifesta pacificamente contro le guerre e in generale contro la violenza. I volti di quei ragazzi non sono di persone violente, ma sono quelli di ragazze e ragazzi che esprimono le loro idee e opinioni pacificamente, non hanno cappucci o armi, sono a viso scoperto; perché zittirli con tutta questa violenza?

Difendiamo quei valori fondamentali contenuti nella nostra costituzione di cui la scuola è promotrice!

Per questi motivi esprimiamo tutta la nostra solidarietà di genitori agli studenti e alle loro famiglie, chiedendo che venga fatta chiarezza a Pisa come a Firenze e Catania, intervenendo sui responsabili di questi atti repressivi affinché immagini di questo tipo non si ripetano mai più in nessun luogo".

Comitato Genitori IC San Fruttuoso