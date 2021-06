Polizia Locale, sei nuovi motocicli in comodato d'uso gratuito per pattugliare il centro storico

Si “svecchia” il parco mezzi della Polizia Locale di Genova, che martedì mattina ha preso in consegna quattro nuovi scooter e due motocicli 500 forniti da Honda nell’ambito dell’accordo siglato con il Comune di Genova.

I veicoli sono stati consegnati nel corso di una cerimonia che si è svolta in piazza De Ferrari alla presenza dell’assessore alla sicurezza e Polizia Locale del Comune di Genova, Giorgio Viale, dell’assessore regionale alla Sicurezza, Andrea Benveduti, e del comandante della Polizia Locale di Genova, Gianluca Giurato.

I veicoli verranno utilizzati per attività di servizio e di controllo nel centro storico e in altre zone della città, e sono stati assegnati con la formula del comodato gratuito.

«La consegna è un’occasione per sottolineare una best practice su cui la polizia Locale sta particolarmente puntando - ha detto l’assessore Viale - dotare il Corpo di veicoli nuovi senza costi per l’Amministrazione. Ringrazio Honda, dunque per averci messo a disposizione questi veicoli. So per certo che saranno messi a dura prova, vista la conformazione particolare della nostra città, ma soprattutto, cosa ancora più importante, che saranno al servizio della comunità».

A oggi il parco veicoli della polizia Locale genovese ammonta a 225 mezzi, di cui 97 autovetture con livrea e 40 autovetture senza livrea, 68 motocicli con livrea e 18 senza livrea, un autocarro e un ciclomotore. La Locale conserva ancora, inoltre, due veicoli euro 0 non per usi di servizio, ma per memoria storica: si tratta di una Moto Guzzi T5 in servizio oltre 40 anni fa per i motociclisti di sezione, e una vespa PX anch’essa in servizio circa 40 di anni fa per il servizio notifiche.