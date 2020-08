Maxi concorso per 145 nuovi agenti della Locale: come partecipare

Il bando è stato pubblicato il 18 agosto, ed è finalizzato ad aumentare l'organico del corpo coordinato dal comandante Gianluca Giurato. Le selezioni sono rivolte mega concorso per coprire buchi nell’organico della polizia municipale genovese. Il bando è stato pubblicato ieri e l’assessore al personale Giorgio Viale vuole fare presto: «Sicuramente le assunzioni prima di fine anno, se ci riusciamo a ottobre», è l’impegno.

Il bando è per 145 agenti di polizia locale-categoria C. Un numero alto, ma non ci sarà un forte incremento dell’organico del corpo diretto da Gianluca Giurato entro il 9 settembre, ultimo giorno per inviare le domande. A fine anno scadono i contratti dei vigili assunti a tempo determinato per effetto del Decreto Genova, 112 agenti che a dicembre 2020 cesseranno l'attività e che si aggiugno a pensionamenti e quota 100 degli ultimi mesi.

L'assunzione è riservata ad agenti di categoria C: tra i requisiti richiesti alcune specifiche fisiche tra cui "acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10, con almeno 7/10 nell’occhio peggiore, normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo, funzione uditiva normale, senza ausilio di protesi, con percezione voce conversazione a non meno di 8 metri, con non meno di 2 metri per l’orecchio peggiore".

Concorso polizia Locale, come candidarsi

Le domande di partecipazione alla selezione,e il versamento della tassa di iscrizione di 10 euro al concorso, devono essere compilate e inviate esclusivamente per via telematica collegandosi alla pagina web indicata nel sito internet del Comune di Genova e inviate entro le ore 12 del giorno 09 settembre 2020, e il consiglio del Comune è di inviare la domanda con largo anticipo rispetto al termine per evitare sovraccarichi della rete.

Lo scorso 1 agosto era stato pubblicato un altro bando, questa volta per l'assunzione di 38 funzionari di polizia Locale: «Ogni promessa è debito», ha detto l'assessore comunale al Personale, Giorgio Viale, confermando il nuovo bando.