Polcevera in piena, vigili del fuoco salvano caprioli intrappolati

Un intervento davvero particolare quello che i vigili del fuoco hanno portato a termine sabato durante il maltempo, salvando alcuni capriolo rimasti bloccati nel fiume Polcevera.

Gli uomini del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco hanno salvato due esemplari sorpresi dalla piena durante la giornata di allerta meteo.

Con non poche difficoltà, gli animali sono stati raggiunti, imbracati e poi issati sul molo e messi in salvo. In appoggio è giunta la motobarca del distaccamento calata Gadda: entrambi i caprioli sono stati affidati alle cure del veterinario.