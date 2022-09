C'è anche Genova nei "Podcast Micidiali" di Maccio Capatonda, all'anagrafe Marcello Macchia, dieci storie fittizie raccontate nell'inconfondibile stile del comico: si va dal grande artista Lavami al campione di urla Marco Sgabello, passando per il paese campione di disoccupazione Nullafacenza.

Nella puntata "L'urlo de Dios" il protagonista è proprio un giovane che vive nel capoluogo ligure, Lando Sgabello, aspirante cantante che però, anziché intonare le note, urla toccando decibel altissimi: il suo sogno di sfondare nella musica sembra destinato a fallire, fino a quando un allenatore olimpico in pensione scova il suo talento e lo prende sotto la sua ala per formarlo, con un semplice obiettivo ovvero vincere le Olimpiadi delle Urla.

Ce la farà il talentuoso Lando a trionfare, portando il nome di Genova nel mondo? Il podcast, disponibile su piattaforme come Audible Original (per cui è stato prodotto) e Spotify, racconta la sua vicenda.

"Siamo a Genova nel 2015 - racconta Maccio - quella di Lando Sgabello è la storia di un giovane non più tanto giovane, di un ragazzo come tanti che sogna di fare il cantante. La vita procede con i giorni tutti uguali, a 38 anni sogna invano di essere il nuovo Rino Gaetano ma vive ancora a casa dei genitori. Suo padre lo considera uno sfigato e sua madre fa finta di credere in lui". Il tutto condito dalle interviste fittizie a genitori, allenatore, testimoni e altri personaggi nati dalla spumeggiante fantasia del vincitore di "LOL 2".

Dopo essere stato umiliato dal padre, rendendosi conto che quella del cantante non è la carriera che fa per lui, Lando urla per sfogarsi: le sue grida rompono i timpani ai passanti, fanno scappare stormi di uccelli, piangere bambini, finché l'allenatore Mino Parallelepino non si accorge del suo talento e decide di tornare in campo per allenare questa nuova 'promessa' per le Olimpiadi delle Urla. Il resto, come sempre, è tutto da ridere.