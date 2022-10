Il podcast del Ministero della Cultura sulla Biblioteca Universitaria di Genova: come riascoltarlo

Il rumore del treno e il verso dei gabbiani che rimanda subito alle località costiere, con "il profumo del mare" che avvolge subito scesi dal convoglio: è così - con un'intro un po' romanzata - che inizia la puntata del podcast del Ministero dei Beni Culturali dedicata alla Biblioteca Universitaria di Genova.

Luca Ward e Giuppy Izzo vanno dunque alla scoperta della biblioteca e della sua sede particolare: l'edificio dell'ex Hotel Colombia Excelsior, un lussuoso albergo costruito tra gli anni '20 e gli anni '30 per accogliere i facoltosi clienti in arrivo dai viaggi transatlantici allora in voga. Venne acquisito negli anni '90 dal Ministero per i beni culturali che lo riconvertì in moderna biblioteca (riascolta cliccando qui la puntata del podcast dedicata a Genova).

Al suo interno pareti in marmo e vetrate in tardo Liberty fanno brillare le sale di una luce davvero suggestiva. Un luogo talmente evocativo da essere spesso utilizzato come set cinematografico da attori e registi come Dino Risi o Fred Zinnemann. Qui, soggiornarono anche i Beatles per l'unico concerto che la rockband tenne a Genova nel 1965.

La biblioteca possiede un'immensa collezione libraria, per la maggior parte messa insieme grazie all'ordine dei Gesuiti: codici antichi, racconti di leggendarie spedizioni verso oriente - come il codice quattrocentesco con le storie di Alessandro Magno - e testi in cinese, tra cui un dizionario manoscritto di lingua mandarina del 1700 che traduce in spagnolo gli ideogrammi e ne spiega la pronuncia. Una delle tante testimonianze che ricordano l'attenzione di Genova per l'Oriente.