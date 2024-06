Genova 2030: da sabato aperto al pubblico il plastico della città del futuro

Da sabato 29 giugno, dalle 14 alle 19, sarà esposto al pubblico il grande plastico di Genova 2030 nella sala giunta vecchia di Palazzo Tursi. Il modello 6 per 2 metri, realizzato da Stefano Rossi, titolare dello studio-laboratorio 'Stefano Rossi Modelli' in legno tridimensionale, è in scala 1:5000, e rappresenta Genova, da Voltri a Nervi, con le nuove opere infrastrutturali.

Il plastico è stato esposto nell’anteprima internazionale del Mipim-Marché international des professionels de l’immobilier, a metà marzo a Cannes. Il plastico sarà visibile, con il servizio di presidio e assistenza dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri, durante i fine settimana, fino al 18 agosto.

Il calendario completo: sabato 29 giugno (dalle 14 alle 19), domenica 7 luglio (dalle 14 alle 19), sabato 13 (dalle 9 alle 13) e domenica 14 luglio (dalle 14 alle 19), sabato 20 e domenica 21 (dalle 14 alle 19); con orario 14-19 sabato 3 e domenica 4, sabato 10 e domenica 11 e sabato 17 e domenica 18.

