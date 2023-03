Bassa Val Bisagno: due alberi di corbezzolo in cambio della plastica recuperata

Lunedì 27 marzo 2023 ci sarà la consegna di due alberi di corbezzolo da parte di Plastic free, dalle mani di Claudio Canepa referente ligure, alle due associazioni che operano ai giardini Lamboglia di Marassi nel Municipio 3 Bassa Val Bisagno, Educativa di strada e Is.For.Coop.

Plastic Free OdV Onlus è un’associazione di volontariato nata il 29 Luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. Nati come realtà digitale, nei primi anni hanno raggiunto milioni di utenti e oggi, con più di 1.000 referenti in tutt’Italia, sono divenuti la più importante e concreta associazione su questa tematica.

Come ricorda Claudio Canepa referente ligure di Plastic Free: "Siamo inoltre impegnati sul campo attraverso diversi progetti, nel Municipio 3 Bassa Val Bisagno grazie ai molti volontari presenti abbiamo fatto tre eventi nel 2022 tra ottobre e dicembre". Aggiunge il consigliere municipale Francesco Aicardi: "Questo è il nostro modo per fare politica sul territorio, ho fortemente voluto questi interventi nel quartiere 'Biscione' dove vivo. Nell'anno in corso vogliamo aumentarne il numero, invito tutti al prossimo che sarà il 2 aprile al Forte Santa Tecla organizzato dal consigliere Massimo Ghiglia".

Tutti gli eventi Plastic Free che si sono svolti nel Comune di Genova hanno avuto il patrocinio del Comune di Genova attraverso l'impegno dell’assessore all'ambiente Matteo Campora, che ha anche attivamente collaborato in varie iniziative e che sottolinea: "L'opera di pulizia dei volontari non sostituisce il compito dell’istituzione ma si affianca e contribuisce oltre che dare un grande segnale di sensibilità verso il nostro territorio. Abbiamo raccolto plastica, ingombranti e troppi mozziconi di sigarette, Plastic Free li ha raccolti e in cambio donerà alla città i due alberi che le associazioni dovranno curare e mantenere".

Il consigliere Stefano Deraco del Municipio 3 Bassa Val Bisagno, che sta seguendo il progetto, spiega: "Gli alberelli saranno piantumati nei giardini Lamboglia direttamente dai ragazzi diversamente abili di Is.For.coop e dai ragazzi dell'Educativa di strada, su supervisione dei tutor, degli addetti di Aster e del ufficio tecnico del municipio nell’ambito del progetto di recupero della zona"

Angelo Guidi, presidente del Municipio della Bassa Val Bisagno, conclude: "In questo progetto si riconosce il nostro impegno nella collaborazione con il Comune, che ha patrocinato e coordinato un evebto che abbiamo fortemente supportato".